Bald 66 Prozent teurer: Zoff um Nürnberger Sozialticket

Es ist ein breites Bündnis aus Sozialverbänden, Gewerkschaften und Kirchen, das gegen die Preiserhöhung für das Sozialticket im Nürnberger Nahverkehr protestiert. Die Stadt plant, dass der Preis für den vergünstigten Monatsfahrschein von 15 Euro auf 25 Euro angehoben werden soll. Gleichzeitig soll das Nürnberger Sozialticket mit dem Deutschlandticket verknüpft werden und bundesweit gültig sein.

Bündnis fordert Preis bei 15 Euro zu belassen

Die sozialen Organisationen sehen diesen Plan in einem offenen Brief an Nürnbergs OB Marcus König (CSU) kritisch. Die geplante Preiserhöhung von 66 Prozent würde gerade Menschen mit geringem Einkommen massiv belasten. Das Bündnis erinnert zudem daran, dass vor zwei Jahren rund 40.000 Unterschriften für die Einführung eines Sozial- und 365-Euro-Tickets gesammelt wurden - und fordert König sowie die Stadträte deshalb auf, den Preis für das Sozialticket bei 15 Euro zu belassen.

Stadträte diskutieren Preiserhöhung am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch ist die Preiserhöhung Thema im Stadtrat. Die Stadtverwaltung begründet den Schritt mit den hohen Zuschüssen für das Sozialticket. Kämmerer Harald Riedel (SPD) geht davon aus, dass das Sozialticket den klammen Haushalt in diesem Jahr mit fast 20 Millionen Euro belasten wird. Denn die Stadt bezuschusst jedes Ticket und gleicht die Differenz zu den normalen Ticketpreisen mit Steuergeldern aus.

Wohngeldberechtigte können Sozialticket kaufen

Im Jahr 2022 wurden im Schnitt gut 180.000 Sozialtickets pro Monat verkauft. Doch der Personenkreis, der künftig einen vergünstigten Fahrschein lösen darf, ist größer geworden. Grund dafür ist die Reform des Wohngeldgesetzes zu Jahresanfang. Denn wer Wohngeld bezieht, erhält den sogenannten "Nürnberg-Pass". Und mit diesem kann man dann die günstige Monatskarte kaufen. Sozialreferentin Elisabeth Ries (SPD) rechnet damit, dass sich die Anzahl der Wohngeldberechtigten durch die Reform in etwa verdreifachen könnte.

Millionenbelastung für städtische Kassen

In einer Modellrechnung geht Kämmerer Riedel davon aus, dass in Zukunft monatlich zwischen rund 350.000 und 400.000 Sozialtickets verkauft werden. Bleibt der bisherige Verkaufspreis von 15 Euro bestehen, würde der städtische Zuschuss bei rund 30 Millionen Euro im Jahr liegen. Nach der geplanten Preiserhöhung würde das Ticket den städtischen Haushalt dann nur noch mit jährlich rund zehn Millionen Euro belasten – eine Ersparnis von rund 20 Millionen Euro.

Das sei ein wichtiger Beitrag, um die Einsparziele zu erreichen, die die Regierung von Mittelfranken der Stadt Nürnberg bei der Genehmigung des Haushalts auferlegt habe, heißt es in der Vorlage für die Stadträte. Ob diese dem Vorschlag auch zustimmen werden, ist offen.