Bald 1400 Jobs: Tennet baut Standort Bayreuth weiter aus

Am Donnerstag (17.10.19) war Spatenstich. Wenn der Neubau in voraussichtlich 14 Monaten abgeschlossen ist, arbeiten auf dem sogenannten Tennet-Campus in Bayreuth mehr als 1400 Menschen. Die Kosten für den 4.000 Quadratmeter großen Neubau liegen bei rund 20 Millionen Euro. Mit dem neuen Gebäude wolle Tennet seinen Mitarbeitern eine inspirierende Arbeitsumgebung bieten, heißt es.

Tennet: Standort Bayreuth soll weiter wachsen

Erst im vergangenen Jahr hatte Tennet den Campus in Bayreuth bezogen. Das Unternehmen hat bereits angekündigt, den Standort auch in Zukunft weiter auszubauen. Tennet-Geschäftsführer Otto Jager sagte dazu, man habe sich langfristig für Bayreuth entschieden, werde von dort aus die Energiewende vorantreiben und innovative Projekte für eine sichere Stromversorgung entwickeln.

Spezialist für Hochspannungsleitungen

Tennet betreibt in Deutschland ein etwa 12.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz, über das der Strom im Land verteilt wird. In dem neuen Haus sollen künftig die Planungsgruppen des Unternehmens sitzen. Tennet ist unter anderem mit der Planung und dem späteren Betrieb der umstrittenen Stromtrasse Südostlink beauftragt. Über die Trasse soll ein Erdkabel von Sachsen-Anhalt bis nach Bayern geführt werden. Es soll Strom aus dem windreichen Norden in den hoch industrialisierten Süden führen, wo besonders viel Energie verbraucht wird. In Bayern soll die Leitung von Pfreimd in der Oberpfalz bis nach Landshut in Niederbayern verlaufen.

Kritik am Südostlink

Gegen die Leitung, den damit verbundenen Landverbrauch und den Eingriff in den Boden regt sich seit Jahren Kritik. Energie müsste künftig dezentral produziert statt durch das ganze Land transportiert werden, behaupten Umweltschützer. Die Gemeinden entlang der Trasse würden dafür bestraft, dass im Süden Bayerns zu wenige Windkraftanlagen gebaut wurden, heißt es weiter. Gegen den Verlauf der Trassen waren zuletzt über 2.000 Einwendungen eingegangen. Voraussichtlich im Jahr 2025 soll die Leitung in Betrieb gehen.