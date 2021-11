Balanceakt: Kulturschaffende in der Corona-Krise

Starke Musikbranche, strahlkräftiger Kunstmarkt

Ein Drittel (32,5 %) aller Umsätze der Musikbranche in ganz Deutschland erzielten 2018 bayrische Unternehmen und Selbständige. Der Kunstmarkt liegt laut dem Zweiten Kultur und Kreativwirtschaftsbericht des Bayerischen Wirtschaftsministeriums in etwa auf Bundesniveau. Dieser Teilbereich generierte 2018 zwar die niedrigsten Umsätze (474 Mio. Euro, das entspricht 1,2% der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft), besitzt aber starke Strahlkraft, unter anderem, heißt es in dem Bericht, dank der Münchner Museen.

Kunstsammler kaufen nur noch sichere Geldanlagen

Dass Geld ist für Kreativschaffende gerade oft Glückssache ist, weiß auch der Dießener Bildhauer Matthias Rodach. Er hat einen Wettbewerb gewonnen, in seiner Werkstatt steht eine frisch verkaufte Skulptur, deren Erlös ihm die kommenden Monate sichert. Grundsätzlich braucht die Bildende Kunst den Ausstellungsmarkt. "Der hatte es ja coronabedingt ohnehin schon schwer", sagt Rodach, dazu komme ein anderes Kaufverhalten. "Die Sammler die früher wagemutig waren und Sachen gekauft haben, die sie einfach interessiert haben – die haben das nicht mehr gemacht." Momentan würden nur noch Werke von bekannten Künstlerinnen und Künstlern gekauft. Rodach: "Das ist wie eine Art Aktie, eine sichere Geldanlage."

Kulturelle Bildung als langfristige Investition

Die meisten Kultur- und Kreativschaffenden fürchten vor allem, dass über die Coronazeit eine Art Entwöhnungseffekt eingetreten sein könnte – vielleicht geht es ja auch ohne Kultur? Für Katrin Neoral vom Bayerischen Landesverbandes der Kultur- und Kreativwirtschaft e.V. kann Kulturförderung darum nur auf zwei Ebenen funktionieren: "Es braucht kurzfristige Strategien, aber was langfristig jetzt schon angefangen werden muss, ist kulturelle Bildung." Den Menschen müsse klar sein, was sie ohne eine vielfältiges, lebendiges Kulturangebot verlieren.