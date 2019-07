Bakterien im Trinkwasser: Abkochgebot für Bindlach

In Teilen der Gemeinde Bindlach gilt ein Abkochgebot für Trinkwasser. "Im Rahmen einer Überprüfung des Trinkwassers in der Wasserversorgung Bindlach ist eine Belastung des Trinkwassers mit coliformen Bakterien festgestellt worden", hieß es in einer Mitteilung der Gemeinde. Betroffen sind die Bewohner der Ortsteile Ramsenthal, Heinersgrund, Bremermühle und Hauenreuth .

Wasserqualität wieder herstellen

Wie es zu der Verunreinigung des Wasser gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Gemeinsam mit dem Landratsamt Bayreuth soll die ursprüngliche Wasserqualität wieder hergestellt werden. Sobald das Abkochgebot aufgehoben wird, will die Gemeinde die Anwohner informieren

Für Rückfragen ist die Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 09208/664-0 zu erreichen.