Baiersdorfer Bürgermeister bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Andreas Galster, der Bürgermeister von Baiersdorf (Lkr. Erlangen-Höchstadt), ist am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in Baiersdorf schwer verletzt worden. Bürger wünschen dem beliebten Bürgermeister in sozialen Netzwerken gute Besserung.