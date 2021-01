Baiersdorf sucht Alternative für Meerrettich-Museum

Meerrettich-Produzent Schamel bekennt sich zu Baiersdorf

Doch auch wenn das Meerrettich-Museum in Baiersdorf nun Geschichte ist, will sich das Unternehmen Schamel, das seit 1846 in Baiersdorf produziert, nach wie vor zum Produktionsstandort zu bekennen. Der Standort Baiersdorf sei ein wichtiger Bestandteil der Firmenidentität. Das gelte darüber hinaus für die gesamte Region: Schamel schaffe hier nicht nur seit 175 Jahren Arbeitsplätze, sondern beziehe den Meerrettich von rund 60 Krenbauern aus der direkten Umgebung.

Stadt Baiersdorf sucht alternativen Museums-Standort

Damit Baiersdorf auch weiterhin seinem Beinamen "Meerrettichstadt" gerecht wird, sucht die Kommune nun nach einem alternativen Standort für ein eigenes Museum. Dazu aber braucht es neue Räumlichkeiten - idealerweise im Stadtkern. "Wenn uns da natürlich jemand unterstützt, was das Ganze angeht, wären wir als Gemeinde äußerst froh, wenn jemand sagt: 'Ich habe da was für euch, da könnt ihr rein!' Das wäre das Beste, was uns passieren könnte", sagt Eva Ehrhardt-Odörfer.

Heimatverein spricht sich für Reaktivierung eines Museums aus

Unterstützer für das Projekt gibt es bereits. Der örtliche Heimatverein zum Beispiel, der auch einige der Exponate für das Meerrettich-Museum beigesteuert hat, würde eine Wiederbelebung durchaus begrüßen. Wie eine Unterstützung konkret aussehen könnte, müsse man sich überlegen, wenn es soweit ist, so die Erste Vorsitzende des Heimatvereins Monika Hofmayer. Die Mitglieder des Heimatvereins könnten sich beispielsweise gut vorstellen, in einem neuen Museum wieder Führungen anzubieten. Das haben sie schließlich im alten Meerrettich-Museum ehrenamtlich auch schon jahrelang gemacht.