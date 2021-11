Bahnverbindung München - Garmisch sorgt für viel Verdruss

Die Verkehrsbeziehung zwischen Garmisch-Partenkirchen und München ist eine ganz besondere. Die Autobahn A 95 verbindet die beiden Städte auf der Straße und die Werdenfelsbahn mit dem Zug – so ist das schon seit Jahrzehnten. Doch die Mobilität zwischen den beiden Städten hat stark zugenommen. An beiden Enden gibt es deshalb Probleme zu verschiedenen Zeiten - sowohl für die vielen Pendler aus dem Oberland nach München, als auch für die Ausflügler in die Berge. Dabei ist in den letzten Jahren viel investiert worden - vor allem in den Straßenbau. Gerade erst war der Durchschlag für den Kramertunnel, einem von drei Tunnelprojekten, die in Garmisch-Partenkirchen derzeit gebaut werden.

Petition mit mehr als 3.000 Unterschriften für bessere Bahn

In einem Café nahe dem Bahnhof sitzt Norbert Moy mit ein paar Infokarten in der Hand – darauf verschiedene Motiven eines Zuges in Berglandschaft. Damit hat der Fahrgastverband Pro Bahn als dessen Bezirksvorsitzender für Oberbayern sich Moy seit Jahren engagiert, um Unterschriften geworben für eine bessere Bahnverbindung. 2019 hatte die Unterschriftensammlung begonnen und sie hatte sich zunächst gut angelassen. Die Forderung nach mehr Haltepunkten und einem Halbstundentakt bei den Hauptverbindungen fand etwa 3.000 Unterstützer. Die Sammlung fiel mitten in die Corona-Zeit, aber im Juli 2020 konnte Pro Bahn die Petition mit der Liste beim Verkehrsministerium abgeben, berichtet Moy. Er geht davon aus, dass die Fragen in den Fachabteilungen beraten werden und dass bald eine Antwort kommt.

Volle Züge und Verspätungen bei der Werdenfelsbahn

Der Bezirksvorsitzende von Pro Bahn Oberbayern wohnt selbst in Weilheim, also mitten auf der Strecke der Werdenfelsbahn. Oft seien die Züge ab Weilheim schon rappelvoll erzählen dort Fahrgäste, die in Richtung München unterwegs sind.

Am Bahnhof in Murnau wundert sich eine Frau, "warum eine Brücke gebaut worden ist, so dass ein zweites Gleis gar keinen Platz hat", sie erwarte sich da "bei den Planungen mehr Weitsicht". Einige andere klagen über mangelnde Pünktlichkeit, Wartezeiten, lange Fahrzeiten. Sie machen die Erfahrung, dass oft auf einen Gegenzug gewartet werden muss - die Strecke ist eben eingleisig.

Es gebe allerdings auch Verbesserungen, "Barrierefreiheit ist gut, aber es sind viele Flickarbeiten bei der Bahn", sagt einer, er sieht den Straßenbau klar im Vorteil, "schließlich ist da vor kurzem der Durchstich für den Kramertunnel gefeiert worden."

Ein Ausflug in die Berge mit der Bahn? Eher nicht für Familien

Viele Pendler und vor allem Ausflügler fahren nicht mit der Bahn. Das beweisen die Staus an den Autobahnenden und die vollen Parkplätze und Straßen in den Ausflugsgebieten. Wer einen Familienausflug mit Kindern in die Berge plane und ein Auto habe, der denke erst einmal nicht an die Bahn, erzählt eine Münchnerin. "Bei der Entscheidung, einen Ausflug ins Oberland zu machen, spielt auch der Preis eine Rolle, das ist nicht so günstig für eine ganze Familie. Mit dem Auto fahre ich von A nach B und dann ist natürlich der Komfort nicht da, man muss in den Bus umsteigen und genau planen." Auch die Fahrzeit spiele eine große Rolle, wenn eine Bahnreise eine halbe Stunde länger dauere, sei das Auto im Vorteil, so Alexander Kreipl, der verkehrspolitische Sprecher der ADAC Südbayern. Eine österreichische Studie kommt zum Ergebnis, dass gerade Familien dem Auto eine höhere Flexibiltät zutrauen und es eben schätzen, direkt da hinzukommen, wo sie auch hinwollen.

Große Parkplätze an Autobahnausfahrten - Shuttle-Busse ins Gebirge?

An der Autobahnausfahrt Kochel rausfahren, das Auto abstellen und weiter mit dem Shuttlebus hoch zum Walchensee oder an einen Ausgangspunkt für die Wanderung - diese Idee hat MVV-Chef Bernd Rosenbusch ins Gespräch gebracht. Auch für Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern hat sie einigen Charme, allerdings sei es wichtig, dass so ein Bus tatsächlich oft fahre und verschiedene Ziele ansteuere. Das Umsteigen in die Öffentlichen müsse attraktiv werden. Eine Anfrage beim Bayerischen Verkehrsministerium ergibt, dass solche Bus-Lösungen vor Ort gefunden werden müssen, und dass es dafür Unterstützung gibt.

Mehrere neue Tunnel aber nur ein Gleis

Eine zweigleisige Strecke war schon vor Jahren im Falle eines Zuschlags für die Olympischen Winterspielen in München und Garmisch-Partenkirchen in Aussicht gestellt worden. Die Winterspiele 2018 kamen aber bekanntlich nicht und bei der Bahn blieb die Großinvestition aus.

Was die Takte anbelange und die Fahrzeiten werde das bestellte Angebot eingehalten. Kurzfristige Verbesserungen stellt das Verkehrsministerium nicht in Aussicht. Aber der Behauptung, dass Grundstücksverkäufe der Bahn ein zweites Gleis unmöglich machen würden, tritt das Ministerium entgegen.

Doch während sich bei der Bahn nicht viel tue, würden die Autostraßen kräftig ausgebaut, klagt Norbert Moy von Pro Bahn angesichts der vielen Tunnelprojekte. Kramertunnel und Wanktunnel werden gebaut als Umfahrungen von Garmisch-Partenkirchen. Außerdem eine Verlängerung der Autobahn A95, der Auerbergtunnel. Er soll das Ende der Autobahn A95 bei Eschenlohe mit dem Oberauer Tunnel im Loisachtal verbinden. 170 Millionen Euro werden für 3,8 Kilometer Straße und 1,9 Kilometer Tunnel verbaut. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer war beim Spatenstich im Sommer dabei. 2028 soll das vierspurige Teilstück zwischen den beiden Orten an der Loisach fertig sein. Nach dem Farchanter Tunnel und den im Bau befindlichen Oberauer Tunnel und dem Kramertunnel ist es das vierte Tunnelprojekt, das im Landkreis Garmisch-Partenkirchen realisiert werden soll.

Das hält Norbert Moy von Pro Bahn für ein krasses Ungleichgewicht. Da wolle der Bund mehr als eine halbe Milliarde Euro ausgeben für den Straßenverkehr im Loisachtal. "Für die ganzen Tunnel, die erst einmal als Ortsumfahrungen, als Entlastungstraßen verkauft werden, sagt Moy. Zum großen Erstaunen habe man jetzt auch noch diesen Auerbergtunnel ins Programm aufgenommen, der eigentlich gar nicht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes war.

"Da hat man da auch einen dreistelligen Millionenbetrag locker machen können, einen Betrag, der eigentlich immer auch in der Höhe war, wie man eigentlich auch für den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke angesetzt hatte. Da waren wir als Pro Bahn mehr als enttäuscht, wir waren sauer darüber. Irgendwo hat man uns um den zweigleisigen Ausbau betrogen. Das Geld ist da und was macht man, man steckt's nochmal in einen Tunnel, der nicht einmal eine Entlastung für einen Ort darstellt, sondern nur eine Verbesserung für den Straßenverkehr." Norbert Moy, Fahrgastverband Pro Bahn Oberbayern

Das will Alexander Kreipl der Verkehrspolitische Experte des ADAC Südbayern so nicht stehen lassen.

"Da muss man aufpassen, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielt. Die Tunnelbauten in Garmisch sind zum Schutz der Bevölkerung dort. Natürlich bringt es dem Autoverkehr Vorteile, ob man die Bahnstrecke hätte ertüchtigen können, das sei dahingestellt, es fehlt der politische Wille das Geld zur Gänze zur Verfügung zu stellen." Alexander Kreipl, ADAC Südbayern

Nur einheitliche Tickets und der Ausbau helfen

Es soll neue Nahverkehrspläne geben in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau, die eine Verbesserung bringen. Außerdem wird über einen Beitritt zum MVV diskutiert. Mehr Geld für den Ausbau, einheitliche Tickets und Anschlüsse, so Norbert Moy, könnten da langfristig etwas bewirken. "Es kann nicht sein, das Tarif-Chaos zu erhalten, das es jetzt gibt; ganz extrem zum Beispiel in Garmisch, wo sie den Eibseebus haben, die Zugspitzbahn, den RVO und dann die DB und jedes Unternehmen fährt nach dem eigenen Tarif und erkennt in vielen Fällen den anderen Tarif nicht an." Der Streckenausbau der Werdenfelsbahn sei dringend nötig: München - Weilheim - Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald. Die sei kapazitätsmäßig am Ende so Norbert Moy. Bisher gibt es dort einen Stundentakt und einzelne Verstärkerzüge. Aber ein Regionalexpress oder ein schneller Zug München - Garmisch ist wegen nicht möglich, weil die Strecke eingleisig ist. Man müsse auf einzelnen Abschnitten ein zweites Gleis bauen und Begegnungsbahnhöfe, aber da habe sich in den letzten Jahren auf politischer Seite nichts getan, beklagt Moy.

Erwartungen an die künftige Bundesregierung

Das Geld für einen Ausbau der Bahnstrecke müsse vom Bund kommen, antwortet das Verkehrsministerium auf eine Nachfrage. Die Fahrgäste würden da nur den Kopf schütteln, sagt Norbert Moy. Nur ein besseres Angebot mit guten Verbindungen, engen Takten und Anschluss in den Zielgebieten bringe Passagiere weg vom Auto.

Auch höhere Parkgebühren, wie jüngst eingeführt in Kochel und Garmisch-Partenkirchen seien keine Lösung, jedenfalls nicht für lange sagt, Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern, das hätten bisher ähnliche Versuche ergeben. Wenn etwa Spritpreise erhöht werden, dann würde zwar zunächst weniger gefahren, aber nach einer gewissen Zeit pendle sich das dann wieder ein. Die Mobilität nehme insgesamt zu, so der ADAC und dem müsse die Politik Rechnung tragen.

Eine Anfrage beim Münchner Mobilitätsreferat ergibt, dass auch in München ein Konzept erstellt wird, um Pendlerverkehr mit dem Auto und Parksuchverkehr zu verringern, eben in Zusammenarbeit mit der Region. Es brauche ein Gesamtkonzept. Dabei muss an mehreren Stellschrauben gedreht werden, dann wird die vielgenutzte Verkehrsverbindung zwischen Garmisch-Partenkirchen und München attraktiver und auch umweltfreundlicher.

Hier sind sich dann die Vertreter von Pro Bahn und vom Autoclub einig. Es sei ein dickes Brett, das die Ampelkoalitionäre in Berlin in ihren Verhandlungen bohren müssen. Sie müssten entscheiden, wo das Geld für eine Verkehrswende mit deutlich besserem Bahnangebot her kommen solle.