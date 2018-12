Bahnunterführung in Straubing wird offiziell eingeweiht

Heute wird die neu gebaute Bahnunterführung am Jahnplatz in Straubing offiziell eingeweiht. Am Vormittag treffen sich Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU), der niederbayerische Regierungspräsident Rainer Haselbeck (CSU), ein Vertreter der Deutschen Bahn und ein Geistlicher, um den Jahnplatz und die Bahnunterführung zu segnen.

Bahnunterführung seit Freitag offen

Die Baustelle ist planmäßig nach zwei Jahren Bauzeit beendet worden. Freigegeben wurde die wichtige Hauptverkehrsader aus Richtung Süden bereits vergangenen Freitag. Die Stadt spricht von einer der "prägnantesten und bedeutsamsten Tiefbaumaßnahmen der jüngeren Vergangenheit".