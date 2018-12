Bahnunterführung in Straubing offiziell eingeweiht

Am Donnerstagvormittag haben sich alle Verantwortlichen vor der neu gebauten Bahnunterführung in Straubing getroffen, um sie feierlich einzuweihen. Das Millionenprojekt bekam nicht nur den kirchlichen Segen. Auch die Verantwortlichen drückten in ihren Grußworten Erleichterung und Zufriedenheit über die Fertigstellung der Großbaustelle aus.

Ein Weihnachtsgeschenk für Straubing

Straubing Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU), der niederbayerische Regierungspräsident Rainer Haselbeck (CSU) und ein Verantwortlicher der Bahn lobten alle an dem Projekt Beteiligten.

"Ein schöneres Weihnachtsgeschenk konnte die Stadt Straubing gemeinsam mit der Deutschen Bahn sich und den Bürgerinnen und Bürgern nicht machen. Denn nach zwei Jahren Bauzeit wird nun endlich ein Herzstück der Stadt Straubing fertig." Rainer Haselbeck, niederbayerischer Regierungspräsident

Vor allem auch Oberbürgermeister Pannermayr ist sehr glücklich darüber, dass diese Großbaumaßnahme fristgerecht, nach zwei Jahren Bauzeit, abgeschlossen werden konnte. Außerdem wurde der Kostenplan eingehalten. Elf Millionen hat das Bauprojekt verschlungen. 2,4 Millionen Euro kamen von der Stadt Straubing, der Rest vom Freistaat Bayern und der Deutschen Bahn.

Alte Brücke hatte 100 Jahre auf dem Buckel

Die alte Bahnunterführung stammte aus dem Jahr 1907 und war dringend sanierungsbedürftig. Sie war zu niedrig, zu eng und nicht behindertengerecht. Außerdem war die Unterführung bei Starkregen oft überschwemmt. Zwei Jahre haben die aufwendigen Bauarbeiten am Jahnplatz gedauert. Jetzt ist eine der wichtigsten Verkehrsadern in Straubing wieder befahrbar.

Noch mehr Projekte sind geplant

Ganz fertig ist das Areal um den Bahnhof noch nicht. Im kommenden Jahr wird noch eine Fußgängerbrücke über die Unterführung gebaut. Zudem sollen die Bauarbeiten am Bahnhof abgeschlossen werden. Auch dieser wird dann behindertengerecht sein. In der Nähe der AOK soll noch ein Parkhaus mit 300 Stellplätzen folgen. Damit der Bahnhof auch ein vernünftiges Parkplatzangebot hat, so Oberbürgermeister Pannermayr. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik: Momentan läuft ein Ausschreibungsverfahren für die Planung.