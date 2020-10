Bahnunfall in Bruckberg: Große Trauer und Anteilnahme

Nach dem tragischen Zugunglück in Bruckberg, bei dem zwei Brüder am Bahnhof Bruckberg über einen geschlossenen Bahnübergang gelaufen und von einem vorbeifahrenden Zug erfasst worden waren, ist die Trauer vor allem bei Freunden und Klassenkameraden groß. Noch gestern Abend (13.10.) haben vor allem viele Klassenkameraden Blumen, Kerzen und Fotos bei der Unfallstelle aufgestellt und gemeinsam getrauert. Es wurde eine Art kleiner Altar aufgebaut mit Fotos der beiden verunglückten 13 und 17 Jahre alten Schüler. Auf den Blumen liegt ein Schal des Fußballclubs Bruckberg, für den die beiden Verunglückten in den Nachwuchsteams spielten.

Viele Schüler waren Augenzeugen des schrecklichen Unfalls

Wie es von der Polizei heißt, waren viele Schüler Augenzeugen des Unfalls. Bettina Mangelkramer von der psychosozialen Notfallversorgung des BRK für Niederbayern/Oberpfalz erklärt im BR-Gespräch, wie Augenzeugen mit so einem tragischen Unfall umgehen:

"Jeder Mensch reagiert anders, jeder geht mit so einer Situation anders um. Wir versuchen auf die zu Betreuenden einzugehen, darauf zu horchen, was besonders belastend für sie ist. Wir arbeiten eng mit den Schulpsychologen zusammen, das läuft Hand in Hand.“

Mangelkramer rät Augenzeugen eines so tragischen Unfalls, darüber zu sprechen. Wenn das mit den Eltern nicht möglich ist, dann mit Freunden und Bekannten.

Jeder Mensch reagiert anders auf schreckliche Erlebnisse

Eltern rät sie, ihre Kinder nicht zu überfragen. "Wenn die Person abblockt, dann in Ruhe lassen, einfach eine Zeit sitzen lassen – dann kann man wieder einen Anstoß machen: Willst du darüber reden, wie geht es dir damit? Wenn es länger dauert, dann geht es in die therapeutische Schiene." Mangelkramer weiß, dass jeder Mensch anders auf so einen tragischen Unfall als Augenzeuge reagiert. Einige brauchen einen freien Tag, um das Erlebte verarbeiten zu können, andere machen Sport oder hören einfach nur Musik. Die Arbeit von Einsatzkräften oder Kriseninterventionsteams setzt Empathie voraus, so Mangelkramer. Das persönliche Gespräch mit Betroffenen oder Augenzeugen sei wichtig.

Trotz Schranken und Warnsignale Zug übersehen

Auch die Deutsche Bahn hat sich zum gestrigen Unfall geäußert und zeigt sich "tief betroffen": "Der Familie der beiden Jungen gehört unser ganzes Mitgefühl", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Polizei ermittelt jetzt den genauen Hergang. Bisher hätten Vernehmungen aber bestätigt, dass es ein tragischer Unfall war. Trotz geschlossener Schranken, roter Ampeln und Warnsignale beim Bahnübergang Bruckberg, haben die beiden 13 und 17 Jahre alten Brüder den herannahenden Zug nicht bemerkt, als sie ihren Zug erwischen wollten. Wie es von einem Sprecher der Deutschen Bahn heißt, arbeite man als DB daran, Bahnübergänge rückzubauen und sie durch Brücken oder Unterführungen zu ersetzen.

DB ersetzt Bahnübergänge durch Brücken und Unterführungen

Ein beschrankter Bahnübergang sei immer auch ein Risiko, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, das weiß auch die Deutsche Bahn. In den vergangenen Jahren habe die Bahn gemeinsam mit den Gemeinden und Eigentümern der Straßen viele Bahnübergänge beseitigt. Seit 1950 konnte demnach die Anzahl der Kreuzungen zwischen Schiene und Straße mehr als halbiert werden. Mitte der Neunzigerjahre gab es bei der Deutschen Bahn eigenen Angaben zufolge noch 28.000 Bahnübergänge – über 50 Prozent davon ohne technische Sicherung. Ende 2018 waren es laut DB noch 16.391 Anlagen, davon noch rund 38 Prozent ohne technische Sicherung. Dies sei die niedrigste Zahl an Bahnübergängen in der gesamten Geschichte der DB, wie es heißt. 2018 gab es 146 Unfälle an den Bahnübergängen der Deutschen Bahn. 1995 waren es noch 603 Kollisionen. Die Zahl der Unfälle ist somit um rund drei Viertel gesunken. Dennoch passieren laut Bahn immer wieder Unfälle auch an technisch gesicherten Bahnübergängen, da beispielsweise Schranken bewusst umfahren werden.