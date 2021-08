Feuerwehrauto-Diebstahl bei Rettungswagen-Unfall an Bahnübergang

Kurioser Einsatz für die Polizei am Samstagabend im Landkreis Hof: Zunächst ist ein Rettungswagen, der sich auf dem Weg zu einem Einsatz befand, nach einem Unfall in Schwarzenbach an der Saale auf einer Bahnstrecke liegengeblieben. Zuvor war der Wagen auf einer Kreuzung in der Nähe des Bahnhofs mit einem Auto kollidiert, wie ein Sprecher der Polizeistation Rehau sagte.

Unbekannter fährt mit Feuerwehrauto davon

Nach dem Zusammenstoß war der Einsatz für die Polizei an diesem Abend jedoch noch nicht vorüber. Denn während ein hinzugerufener Feuerwehrmann gerade an dem Unfallort half, fuhr ein bislang Unbekannter mit dessen Einsatzauto davon, das mit eingeschaltetem Blaulicht nahe des Unglücksortes gestanden hatte. Nähere Informationen zu dem Diebstahl kann die Polizei auf BR-Nachfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Nach einer eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug verlassen an der Laderampe eines Supermarktes in Schwarzenbach an der Saale aufgefunden werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter.

Drei Verletzte nach Unfall mit BRK-Auto

Zurück zu dem Unfall: Das verunglückte Auto des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), das bin Blaulicht, aber ohne Martinshorn über eine rote Ampel gefahren sei, fiel bei dem Aufprall auf die Seite und blieb auf der Zugstrecke liegen. Der Fahrer des Einsatzwagens wurde demnach verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer erlitt einen leichten Schock. Eine Helferin verletzte sich leicht. Die genaue Unfallursache war unbekannt. Wie der Polizeisprecher erklärte, veranlasste die Deutsche Bahn zwischenzeitlich eine Gleissperre.