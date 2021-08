Bahnstreik: Viele Reisende und Pendler in Bayern betroffen

Knapp zwei Wochen nach dem letzten Lockführer-Streik müssen sich Fahrgäste auch heute und morgen auf Verzögerungen und Zugausfälle einstellen. Dreiviertel der Fernzüge, also ICEs und ICs, fahren nicht. Auch Regionalzüge sowie die S-Bahnen in München und Nürnberg werden bestreikt. Der stündliche Flughafenexpress, der Regensburger und Landshuter nach München bringt, fällt nahezu komplett aus. Der Streik soll bis Mittwoch (25.08) um 2 Uhr dauern.

Bahn bietet Ersatzfahrplan für Bayerischen Regionalverkehr

"Wenn möglich, verschieben Sie bitte geplante Reisen", teilte die Deutsche Bahn mit. Im Regionalverkehr versuche man, 40 Prozent des planmäßigen Fahrplans anzubieten. Die S-Bahnen in München und Nürnberg sollen auf allen Linien im Stundentakt fahren, wie ein Bahn-Sprecher mitteilte. Auf mehreren Linienabschnitten in München sollen die S-Bahnen im Abstand von 20 bis 40 Minuten. Die S8 zum Münchner Flughafen versuche man im 20-Minuten Takt anzubieten. Wo es möglich sei, setze man zudem im S-Bahn-Verkehr München Langzüge ein, um mit "maximal möglicher Kapazität" unterwegs zu sein.

Wer mit der Bayerischen Regiobahn oder einer anderen Privatbahn, etwa dem Alex, der Waldbahn oder den Agilis-Zügen unterwegs ist, bleibt von Zugausfällen zunächst verschont. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich.

Verärgerung und Verständnis

Der Streik sorgt bei den Bahnreisenden in Nürnberg zum Teil für Verärgerung. Ein Reisender sagte dem Bayerischen Rundfunk: „Es nervt, dieser Streik und jetzt ist es schon der Zweite in kurzer Zeit.“ Andere Bahnreisende äußern dagegen Verständnis, es sei zwar nervig, allerdings hätten die Lokführer auch das Recht zu streiken. Viele Reisende hatten sich wohl auf den Streik eingestellt, denn am Hauptbahnhof war am Morgen weniger los als normalerweise.

Streik im Güterverkehr seit Samstagabend

Grund für die Streiks ist der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn. Bereits seit Samstagabend bestreikt die GDL den Güterverkehr der Deutschen Bahn. Bis Mittwoch 02.00 Uhr soll auch der Personenverkehr betroffen sein.

Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Dahinter schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.