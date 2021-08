Bahnstreik: Wieder viel Stillstand in Niederbayern und Oberpfalz

Auch der zweite Tag der Lokführerstreiks hat wieder massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Niederbayern und der Oberpfalz. Der stündliche Flughafenexpress von Regensburg über Landshut zum Münchner Flughafen fällt nahezu komplett aus. Gestrichen sind erneut auch alle IC- und ICE-Verbindungen zwischen Regensburg und Passau.

Zugausfälle Richtung München und Nürnberg

Auch auf den Verbindungen von Regensburg und von Plattling nach München fallen viele Regionalzüge der Bahn aus. Für Bahnreisende mit Ziel Nürnberg ist auch heute in Neumarkt in der Oberpfalz Endstation, weil auch die Nürnberger S-Bahn bestreikt wird.

Privatbahnen nicht betroffen

Nicht betroffen vom Streik sind dagegen die Verbindungen der privaten Bahnunternehmen in Ostbayern, zum Beispiel der Alex von München über Regensburg nach Weiden und Prag, die Waldbahn und die Agilis-Züge, die von Ingolstadt über Regensburg nach Neumarkt in der Oberpfalz und bis Plattling in Niederbayern fahren.

Bahn zeigt sich kulant

Wer Tickets für Fernverkehrsverbindungen gekauft oder gebucht hatte, kann diese bis einschließlich 20. August flexibel verwenden. Zugbindungen bei Sparangeboten sind aufgehoben und für Weiterfahrten können auch andere Züge genutzt werden. Alternativ können sich Kunden ihre Tickets kostenfrei erstatten lassen.