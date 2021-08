Bahnstreik: Weiter Auswirkungen auf Zugverkehr in Unterfranken

Auch am zweiten Tag des Streiks der Lokomotivführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn fallen diverse Fahrten in Unterfranken aus. Bereits in der Nacht und am Vormittag wurden mehrere Fahrten gestrichen. Am Donnerstagvormittag zwischen 5.00 und 7.00 Uhr Uhr fallen in Würzburg neun von 20 Fahrten aus. Auch bei den restlichen Fahrten gibt es Unregelmäßigkeiten, da beispielsweise Haltestellen übersprungen werden. Betroffen sind hierbei unter anderem Fahrten Richtung Stuttgart, Frankfurt, München, Hamburg, Gemünden, Bamberg, Nürnberg und Kitzingen.

Weitere Ausfälle über den ganzen Tag verteilt

Laut Fahrplan ist über den ganzen Tag lang mit Ausfällen vom Würzburger Hauptbahnhof in Richtung Fulda, Frankfurt, Schweinfurt, Nürnberg und Stuttgart zu rechnen. Teilweise bietet die Bahn laut Fahrplan alternative Fahrtmöglichkeiten an. Aber auch hierbei seien kurzfristige Änderungen möglich. Deshalb empfiehlt die Deutsche Bahn vor Reisebeginn die Verkehrslage erneut zu überprüfen.

Zugausfallquote bleibt hoch

Bernd Hartmann, der Vorsitzenden der Würzburger GDL-Ortsgruppe in Unterfranken, hat auf BR-Anfrage mitgeteilt, dass die Ausfallquote heute voraussichtlich vergleichbar mit gestern bleibt. Zum ersten Streiktag meint er: "Die Beteiligung der Kollegen war zufriedenstellend. Es haben gestern 70 Kollegen gestreikt. Das sind in etwa 25 Prozent der GDL-Mitglieder in Unterfranken".

Weiterhin fordert Hartmann ein verhandlungsfähiges Angebot von der Deutschen Bahn. "Die Fronten sind erhärtet", sagt der GDL-Vorsitzende in Unterfranken. Bisher gebe es noch keine Reaktionen Seitens der Deutschen Bahn. Deshalb bekräftigt Hartmann, dass Bahn-Beschäftigte 365 Tage im Jahr, auch während der Corona-Pandemie lückenlos im Dienst waren und nun etwas Anerkennung vom Arbeitgeber wünschen.

Reisende hatten am ersten Streiktag Verständnis

Am ersten Streiktag war am Würzburger Hauptbahnhof die Stimmung unter Pendlern und Reisenden entspannt. Viele Reisende hatten sich bereits informiert und wurden somit nicht von den Zugausfällen überrascht. Das bestätigte auch Hartmann: "Wir haben während dem Streik gestern keine Anfeindungen von den Reisenden erlebt."

Die Bahn hat Kunden aufgerufen, wenn möglich auf Reisen am 12. August zu verzichten. Bereits gebuchte Tickets für den Fernverkehr können laut Bahn bis zum 20. August flexibel genutzt werden. Alternativ können sich Kunden ihre Tickets kostenfrei erstatten lassen.