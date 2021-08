Bahnstreik: Massive Einschränkungen in Mittelfranken

DB-Konkurrenz fährt

Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. So sind etwa im Regionalverkehr in Bayern auf vielen Strecken Privatbahnen unterwegs. Doch auch bei ihnen sind in Folge des Streiks Einschränkungen möglich.

Pro Bahn: Pendler sollten Möglichkeit zum Homeoffice nutzen

Pro Bahn-Sprecher Lukas Iffländer rät Pendlern und Fahrgästen, bis zum Ende des GDL-Streiks am Freitag die Möglichkeiten des Homeoffice zu nutzen. "Wer zuhause bleiben kann, sollte zuhause bleiben", sagt Iffländer. Die Bahn kündigte zwar an, ein Grundangebot für Pendler und wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen und Flughäfen beizubehalten. Trotzdem könne nicht garantiert werden, dass alle Reisenden wie gewünscht ans Ziel kommen.

GDL fordert höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen

Am Dienstag hatte die Gewerkschaft angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Mittwoch, 2.00 Uhr, für 48 Stunden bis Freitag bundesweit zu bestreiken. Die GDL-Mitglieder streiken offiziell für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken.

