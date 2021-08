Bahnstreik in Oberfranken: Viele Beamte halten Betrieb aufrecht

Der Streik der Lokomotivführer hat am Morgen auch Bahnreisende in Oberfranken getroffen. Die Bahn selbst spricht von massiven Zugausfällen. Zwischen Bayreuth und Bamberg verkehrte nur noch jede vierte Lok. Besonders betroffen waren auch Bahnfahrer auf den Strecken bei Coburg und in Richtung Nürnberg. Auch auf der ICE-Strecke zwischen Berlin, Bamberg und Nürnberg fielen Züge aus. Wie in ganz Franken kam es auch in Oberfranken vor allem im Nahverkehr zu Ausfällen und Beeinträchtigungen.

Pro Bahn: Viele Lokführer in Oberfranken sind verbeamtet

Anders als in anderen Regionen Bayerns und Deutschlands sei in Oberfranken aber zumindest noch ein "rudimentäres Grundangebot" an Verbindungen aufrecht erhalten worden, heißt es auf Nachfrage von BR24 beim Fahrgastverband Pro Bahn. Der Grund dafür: In Oberfranken seien relativ viele Lokführer verbeamtet und dürften sich daher nicht an dem Streik beteiligen. Zudem konnten einige Fahrgäste auf Züge der DB-Konkurrenz Agilis ausweichen, deren Lokführer sich nicht im Streik befunden hätten.

Fahrgastverband: Nach Möglichkeit auf Reisen mit der Bahn verzichten

Der Fahrgastverband empfahl Reisenden dennoch, nach Möglichkeit auf Fahrten mit der Bahn zu verzichten. Diesem Aufruf kamen am Morgen viele Menschen nach. Am Bamberger Bahnhof beispielsweise war wegen des Bahnstreiks deutlich weniger los als üblich. Mitarbeiter der Bahn informierten über Zugausfälle und Fahrplanänderungen. Teile der Reisenden reagierten gelassen auf den Streik der Lokführer, andere zeigten sich verärgert.

Bahnreisende reagieren gelassen oder verärgert

Für Reisende sei der Streik nicht schön, aber sie könne es auch verstehen, wenn die Leute mehr Geld verdienen wollten, so eine Reisende auf dem Weg nach Berlin. Ein Mann auf dem Weg zur Arbeit fand es unangebracht, wenn gerade in der Ferienzeit gestreikt werde.

Hier finden Reisende Infos

Alle Informationen zu den Zugausfällen finden Fahrgäste im Internet auf www.bahn.de oder unter der kostenlosen Streik-Hotline 080000-99 66 33.

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) geht noch bis Freitag.