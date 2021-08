Bahnstreik: Fernreisende stranden am Augsburger Hauptbahnhof

Der Bahnstreik sorgt weiterhin für große Einschränkungen in Schwaben: Die Pendler am Augsburger Hauptbahnhof sind am frühen Donnerstagmorgen zumeist genervt von ausfallenden Zügen, andere nehmen es "sportlich", wie etwa ein Paar, das aus dem Urlaub von Norderney zurück nach Weilheim will. "Wir sind jetzt dann 24 Stunden unterwegs", berichten die beiden Bahnreisenden.

Streik: Zugreisende stranden am Augsburger Hauptbahnhof

Andere kommen gar nicht erst los, wie eine Frau aus Hamburg, die auf dem Weg nach Oberstdorf heute früh in Augsburg gestrandet ist und keinen einzigen Zug finden konnte. "Wir arbeiten uns jetzt vor und schauen mal, wie wir weiter kommen", sagt sie.

Drohender Ärger vom Arbeitgeber

Ein Mann schimpft, dass er Ärger im Job bekommen wird, weil sein Chef gar kein Verständnis habe für streikbedingtes Zuspätkommen. Eine Frau wiederum findet es gut, dass für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt wird. Ein anderer Zuggast stellt indes die Frage, wie das mit dem geforderten klimabedingten Umstieg auf die Bahn und eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen gehen soll, wenn Zugkunden jederzeit durch einen Streik ausgebremst werden können. Immerhin, sein Zug nach Hamburg fährt planmäßig.

Pro Bahn kritisiert kurzfristigen Streik der GDL

Der Fahrgastverband Pro Bahn bekräftigt derweil seine Forderung, dass es bei Streikankündigungen eine Mindestvorlaufzeit von 48 Stunden geben müsse, damit die Fahrgäste sich auf die Situation einstellen können. Außerdem sei ein vorab geregelter und verlässlicher Streikfahrplan vonnöten, damit klar sei, welche Züge trotz Streiks verkehren.

Auch sieht es der Fahrgastverband kritisch, dass in der aktuellen Corona-Pandemie gestreikt wird: Es sei eine Gesundheitsgefahr für die Fahrgäste, die sich in den wenig verbleibenden Zügen ohne Einhaltung der Mindestabstände drängen müssten.

GDL Ortsgruppe rechnet mit weiteren Streiks

Die Lokführergewerkschaft GDL streikt, weil sie eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent sowie eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro durchsetzen möchte. Die GDL Ortsgruppe Augsburg geht davon aus, dass es nicht bei einem Streik bleiben wird. Denn die Fronten zwischen Lokführergewerkschaft und Deutscher Bahn seien verhärtet, sagt Ortsgruppenvorsitzender Jörg Hieke. Das Angebot der Bahn, den Lohn über einen Zeitraum von 40 Monaten hinweg um 3,2 Prozent zu erhöhen, sei angesichts der Inflation und des Reallohnverlustes nicht hinnehmbar.