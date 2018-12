Bahnstreik bringt Verkehr in Oberbayern durcheinander

Kein Zugverkehr zum Flughafen

Auch der S-Bahn-Verkehr zum Münchner Flughafen war anders als bei früheren Streiks, komplett eingestellt worden. Am Ostbahnhof und an den Bahnhöfen in Ismaning und Feldmoching waren einzelne Taxis für einen Taxi-Pendelverkehr in Richtung Flughafen eingerichtet worden. Auch der neue Flughafenexpress aus Regensburg und der Oberpfalz konnte nicht fahren. Zum Teil waren die Autobahnen vor allem um München sehr voll. Bahnpendler sind auf das Auto umgestiegen und verstopften Ring- und Einfallstraßen.