Bahnstrecken-Reaktivierung: Wie läuft es im Bayerischen Wald?

Alte Bahnstrecken wieder reaktivieren - dieses Thema nimmt derzeit durch die Klimawandeldiskussion wieder Fahrt auf, weil Bahn fahren ökologischer ist. Aber solche stillgelegten Strecken zu reaktivieren ist nicht einfach, denn die Gleise wurden oft herausgerissen oder vergammelten. Anders auf der Strecke Viechtach-Gotteszell im Bayerischen Wald. Die Gleise blieben nach der Stilllegung im Jahr 1991 in Schuss, weil dort die private Länderbahn ihre Waldbahn-Züge weiter in die Werkstatt fuhr, die in Viechtach steht. Die Strecke Viechtach-Gotteszell konnte deshalb 2016 bezahlbar reaktiviert werden - aber wie gut läuft es?

Gutes Angebot lockt viele Menschen auf die Schiene

Der Probebetrieb der Strecke läuft noch bis 2021. In dieser Zeit fährt 18 Mal täglich der Zug auf der 25 Kilometer langen Strecke zwischen Gotteszell und Viechtach - weitgehend im Stundentakt und am Wochenende sogar mit zwei zusätzlichen Nachtschwärmer-Zügen aus Richtung Deggendorf. Das gute Angebot lockt tatsächlich mehr Menschen auf die Schiene.

Utopische Anforderungen

700 bis 800 Fahrgäste fahren im Schnitt täglich auf der Strecke, hochgerechnet aus den 470 sogenannte Personenkilometern, die die Bayerische Eisenbahngesellschaft offiziell zählt. Denn alle, die zwischendurch aussteigen, werden dabei nur teilweise gezählt. Für einen Dauerbetrieb aber verlangt die bayerische Staatsregierung 1.000 Personenkilometer täglich - für alle reaktivierten Bahnstrecken in Bayern. Das ist utopisch, findet zum Beispiel der Viechtacher Bürgermeister Franz Wittmann (CSU):

"Man müsste viele Strecken einstellen, wenn man nach diesen 1.000 Personenkilometern handeln würde. Denn auf welchen Strecken fahren denn wirklich viele Menschen? Das ist Passau-München, München-Berlin - diese Fernstrecken." Franz Wittmann, Viechtacher Bürgermeister (CSU)

Verlängerung des Probebetriebs

2018 hat der Landkreis Regen nochmal eine Verlängerung des Probebetriebs bis 2021 erstritten, um zu zeigen, dass man die Fahrgastzahlen steigern kann. Momentan entsteht ein Verkehrsgutachten, beauftragt zusammen mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, das zeigen soll, wie man Bus und Bahn im ganzen Landkreis noch stärker vernetzen kann - dringend nötig, findet Wolfgang Schlüter vom Bahnförderverein Go-VIT: "Wir haben ja das Problem, dass die Busse den Bahnhof teilweise gar nicht anfahren. Die Zeiten sind noch nicht so gut abgestimmt, dass sich das gut ergänzt. Das muss gemacht werden."

Zug braucht noch doppelt so lang wie das Auto

Auch auf der Strecke müsste noch Geld investiert werden, denn momentan braucht der Zug im Vergleich zum Auto noch fast doppelt so lang. Alles machbar, gerade jetzt, meint Bürgermeister Franz Wittmann: "Sicherlich spielt uns der Klimawandel in die Hände - wobei ich das bei uns noch ein bisschen problematisch sehe, weil wir ja mit Diesel-Loks fahren. Aber selbst da könnte man ja was machen, dass man die Strecke elektrifiziert. Aber lieber fährt eine Diesel-Lok als 1.000 Autos."

Einmalige Landschaft auf der Strecke

Denn die Nebenbahn ist auch ein Zubringer für die Fernzüge Richtung München und weiter weg, und im Sommer schafft sie die 1.000 Fahrgäste täglich sogar schon locker. Viele Urlauber setzen sich rein, weil die Landschaft, durch die der Zug fährt, als "Bayerisch Kanada" gilt. Zu Recht, sagt sogar Karl Hermann, ein Lokführer: "Traumhaft, märchenhaft, Natur pur! Ich fahre die Strecke jetzt schon zwei Jahre und es wird nicht langweilig." Schon deshalb hoffen viele, dass die Züge bleiben.