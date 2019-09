Bahnstrecken-Reaktivierung: Bayerwald-Politiker enttäuscht

Nachdem der Verkehrsausschuss des Bayerischen Landtags am Dienstag beschlossen hat, die 1.000-Fahrgastkilometer als Bewertungskriterium für reaktivierte Bahnstrecken beizubehalten, reagieren mehrere Politiker aus dem Bayerischen Wald enttäuscht auf diese Entscheidung.

Gibis: Kriterium sei für den ländlichen Raum nur bedingt anwendbar

Der für den Bayerwald-Landkreis Regen zuständige CSU-Landtagsabgeordnete Max Gibis ist enttäuscht, dass der Verkehrsausschuss im Bayerischen Landtag am Dienstag das 1.000er-Kriterium für reaktivierte Bahnlinien in Bayern nicht gekippt hat. Reaktivierte Bahnstrecken müssen nämlich 1.000 Fahrbahnkilometer erreichen, damit dort wieder Züge fahren. Das sind 1.000 Fahrgäste täglich auf jedem Kilometer der Strecke. Dieses Kriterium, so Max Gibis, sei für den strukturschwachen ländlichen Raum nur bedingt anwendbar.

Gibis will am Thema dranbleiben

Davon habe er seine CSU-Kollegen schon im Vorfeld versucht zu überzeugen. Aber die Kollegen aus CSU und Freien Wählern im Verkehrsausschuss "sind den betriebswirtschaftlichen und ökologischen Gegenargumenten, die von Seiten des Ministeriums ins Feld geführt wurden, gefolgt". Gibis will aber an dem Thema dranbleiben, auch weil überall über die Gleichwertigkeit im ländlichen Raum, den ÖPNV-Ausbau und die CO2-Diskussion diskutiert werde. Er will für die reaktivierte Bahnstrecke Viechtach-Gotteszell "eine vernünftige Lösung" erreichen und darüber auch mit dem bayerischen Verkehrsminister sprechen. Eventuell müsse es für stark touristisch genutzte Bahnstrecken einen Sondertopf geben.

Muthmann: Für bestehende Bahnstrecken gelte Kriterium nicht

Auch der Freyunger Landtagsabgeordnete Alexander Muthmann (FDP) reagiert enttäuscht auf diese Entscheidung. Das geht aus einer Mitteilung des Landtagsabgeordneten hervor. Er hatte den FDP-Antrag initiiert, um die Zukunft der Bahnstrecke Viechtach-Gotteszell zu sichern. Der niederbayerische FDP-Politiker hatte wiederholt gefordert, die 1.000 Fahrgastkilometer pro Tag in Regionen mit besonderem Handlungsbedarf oder niedriger Bevölkerungsdichte nach unten zu korrigieren und einen Strukturindikator einzuführen. Für bestehende Bahnstrecken würden die 1.000 Fahrgastkilometer nämlich auch nicht gelten, so Muthmann.

Ebner wendet sich in einem Brief an Markus Söder

Auch der Regener CSU-Kreisvorsitzende Stefan Ebner will gegen die 1.000-Fahrgastkilometer vorgehen. Er fordert in einem Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, das 1.000er-Kriterium für die reaktivierte Bahnstrecke Viechtach-Gotteszell endlich fallen zu lassen. Die CSU im Landkreis erleide durch die jüngste "Fehlentscheidung", so Ebner, "einen herben Rückschlag und Glaubwürdigkeitsverlust". Außerdem gelte dieses strenge Kriterium in vielen anderen Bundesländern gar nicht, sei also nur eine bayerische Vorgabe.

Ebner: ÖPNV-Ausbau sei parteiübergreifender Konsens

In der aktuellen Klima-Debatte müsse die Politik einen Schritt auf die Region zugehen. Der ÖPNV-Ausbau sei parteiübergreifender Konsens. Man wolle schließlich die Menschen dazu bringen, mehr Bahn und weniger Auto zu fahren. Dazu passe aber der aktuelle Beschluss gar nicht. Stefan Ebner fordert vom bayerischen Ministerpräsidenten, für die Bahnstrecke Viechtach-Gotteszell den Dauerbetrieb zu erlauben. Eine Absenkung des 1.000er-Kriteriums , so der CSU-Kreisvorsitzende, wäre dafür ein erster Schritt.

Reaktivierte Bahnstrecke Viechtach-Gotteszell im Blick

Die Bahnstrecke Viechtach-Gotteszell im Bayerischen Wald wurde 2016 reaktiviert, bis 2021 läuft der Probebetrieb. Sie schafft momentan erst rund 470 Personenkilometer, hat aber viele Befürworter in der Region, die mit weiteren Fahrgast-Steigerungen rechnen. Sie argumentieren auch damit, dass bestehende Nebenbahnen in Bayern die 1.000 Personenkilometer fast nirgends erreichen, für reaktivierte Strecken also höhere Hürden gelten als für bestehende. Das bayerische Verkehrsministerium argumentiert, dass ein Bus ökologischer sei als eine Bahn, wenn täglich weniger als 1.000 Personen pro Kilometer einsteigen.