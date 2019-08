Bahnstrecke Nürnberg-Treuchtlingen nach Unwetter wieder frei

Die Bahnstrecke Nürnberg-Treuchtlingen ist wieder frei befahrbar. Auf der Strecke soll es zu keinen weiteren witterungsbedingten Verspätungen kommen, sagte ein Bahnsprecher dem BR.

Unwetter beeinträchtigte den Bahnverkehr erheblich

Nach dem heftigen Unwetter am Sonntagabend war der Bahnverkehr zwischen Roth und Georgensgmünd noch teilweise beeinträchtigt gewesen. Züge konnten in diesem Bereich nur eingleisig fahren. Das zweite Gleis ist nun seit heute Nacht wieder frei, so die Bahn.

Gefangen im ICE

Am Sonntagabend waren bei Roth aufgrund des Unwetters zahlreiche Bäume auf die Gleise und zum Teil auch auf die Oberleitung gestürzt. Über Stunden waren 400 Fahrgästen in einem ICE dort festgesessen.