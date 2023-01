Bahnreisende in Bayern können Anschlusswunsch per App melden

"Deutschlandweit einmalig", "erfunden in Bayern für die gesamte Republik": Mit starken Worten stellten Bahn-Verantwortliche am Mittwoch in der Einsatzzentrale der Deutschen Bahn in München einen neuen App-Service vor. Passagiere, die von einem ICE oder einer Regio-Bahn in einen Regionalzug umsteigen wollen, können ab sofort melden, welchen Anschlusszug sie nehmen wollen – und dass dieser nach Möglichkeit warten soll. Etwa zehn Minuten vor dem Umstieg erhalten die Fahrgäste dann eine Push-Benachrichtigung, ob es gelungen ist, den Anschluss zu sichern. Falls nicht, wird eine alternative Verbindung vorgeschlagen.

Keine neue App nötig

Bahnreisende müssen keine neue App installieren: die Funktion steht in den bestehenden Apps "Bayern Fahrplan" und "DB Streckenagent" zur Verfügung. Wer eine der Apps bereits installiert hat, muss sie allerdings updaten. Weitere regionale Verkehrsunternehmen können die Funktion ebenfalls in ihre Apps übernehmen.

Die Software für dieses Update hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) finanziert, die im Auftrag des Freistaates Bayern den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern plant, finanziert und kontrolliert. Die Idee entstand gemeinsam mit DB Regio.

Der Zug wartet, wenn er kann

Der Vorteil sei, dass es theoretisch nur einen einzigen Fahrgast bräuchte, der diese Funktion drückt – damit könne für alle anderen der Anschluss gesichert werden, so Bärbel Fuchs von der BEG. Andererseits habe aber auch die Bahn einen Vorteil von der Funktion: Wenn keine Anschlussverbindungswünsche angemeldet werden, müssten die Züge auch nicht warten und könnten pünktlich abfahren.

Bisher mussten die Anschlusswünsche noch persönlich beim Zugbegleiter gemeldet werden. "Damit erwarten wir hier in Bayern, dass wir insgesamt die Pünktlichkeit stabilisieren können", so Bärbel Fuchs von der Eisenbahngesellschaft. Es sei eine "Win-Win-Situation" für alle Beteiligten.

Anschlusszug erreichen: Wichtiges Kriterium für Zufriedenheit

"Die Anschlusszüge zu erreichen, ist eines der wichtigsten Kriterien für die Zufriedenheit unserer Fahrgäste, das wissen wir aus der Marktforschung und Kundenbefragungen", sagte Patrick Pönisch von der DB Regio Bayern bei der Vorstellung am Mittwoch. Diese Funktion gebe es bislang noch nirgendwo sonst auf der Welt und werde vielleicht, so die Einschätzung von Pönisch, perspektivisch in ganz Deutschland ausgerollt werden.

App-Service bisher nur für Regionalverkehr

Der App-Service funktioniert noch nicht im Fernverkehr. Am Umsteigebahnhof warten können bisher nur die Regionalzüge. In den kommenden Jahren sollen die Regionalbusse folgen. Bei den Zügen der Bayerischen Regiobahn (BRB) in den Netzen Chiemgau-Inntal und Oberland kann der Anschlusswunsch derzeit noch nicht per Klick gemeldet werden. Dort erfolgt in den nächsten Wochen die Integration in das neue System.

Laut Bayerischer Eisenbahngesellschaft ist mit der Einführung der Funktion jedoch nicht vorgesehen, dass die Anschlusssicherung automatisch angestoßen wird, sobald ein Zug Verspätung hat. Der Grund: Die Anschlusssicherung greife in den Bahnbetrieb ein und führe zu Verspätungen der anderen, wartenden Züge. Das sei nicht sinnvoll, wenn es überhaupt keine Anschlussreisende gebe. Ausnahmen seien dabei aber stark frequentierte Verbindungen.