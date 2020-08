Bahnreaktivierungen entlang der Romantischen Straße gefordert

Die Reaktivierung der Bahnstrecken würde vor allem Tages- und Wochenendtouristen, Wanderer, Radfahrer sowie Kurz- und Städtereisende anlocken, wenn diese nicht mit dem eigenen Wagen fahren wollen, teilte die Romantische Straße Touristik Arbeitsgemeinschaft (AG) mit. Deswegen fordert sie Unterstützung aus dem Wirtschaftministerium, insbesondere von Minister Hubert Aiwanger (FW). Auch sieht die AG Vorteile für den Klimaschutz und erhofft sich insgesamt eine bessere Infrastruktur entlang der Romantischen Straße.

Breite Unterstützung für Reaktivierung

Bei der Reaktivierung geht es um insgesamt drei Strecken: Den Abschnitt von Dombühl über Feuchtwangen, Dinkelsbühl und Wallerstein nach Nördlingen, um die Staudenbahn von Augsburg über Gessertshausen nach Markt Wald und um die Fuchstalbahn, die Landsberg am Lech mit Schongau verbindet. Unterstützt werde die Reaktivierung der drei Bahnstrecken von den Kreistagen Weilheim-Garmisch und Landsberg am Lech, den DGB-Kreisverbänden Weilheim-Garmisch und Landsberg, dem Bürgerforum Buntes Fuchstal, der Umweltinitiative Pfaffenwinkel und dem Landkreis Ansbach, so die AG Romantische Straße.