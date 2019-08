Bahnhof Würzburg: Attacke mit spitzem Gegenstand

Am Dienstagabend hat ein 30-Jähriger am Würzburger Bahnhofsvorplatz auf einen 25-Jährigen eingestochen und diesen am Hals verletzt. Der 30-Jährige sitzt seit Mittwochnachmittag in Untersuchungshaft, sein Opfer wurde leicht verletzt.

Polizei konnte Angreifer festnehmen

Wie die Polizei mitteilt, war der 30 Jahre alte Mann an der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhofsvorplatz auf den 25-Jährigen zugegangen und hat diesen unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand am Hals verletzt. Zeugen des Vorfalls verständigten die Polizei. Mehrere Streifen kamen zum Bahnhofsvorplatz und konnten den 30-jährigen Würzburger widerstandslos festnehmen.

Zeugen der Attacke gesucht

Der 25-jährige Geschädigte hatte seine Wunde zunächst im Bahnhofsgebäude versorgt. Er musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei sucht derzeit weitere Zeugen.

Angreifer im Bezirkskrankenhaus

Der Tatverdächtige soll sich nach Zeugenaussagen psychisch auffällig verhalten haben. Er verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Der Ermittlungsrichter ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes die einstweilige Unterbringung gegen den Mann an. Er wurde im Anschluss in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.