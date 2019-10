11.10.2019, 09:37 Uhr

Bahnhof von Neufahrn in Niederbayern: Schwelbrand gelöscht

Ein Schwelbrand in der Dachkonstruktion des Bahnhofs von Neufahrn in Niederbayern hat am Morgen für massive Behinderungen im Bahnhverkehr gesorgt. Das Feuer könnte mit Umbaumaßnahmen am Gebäude zu tun haben.