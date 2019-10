Bahnhof Plattling: Unbekannte legen Gegenstände auf Gleise

Unbekannte haben am Bahnhof in Plattling mehrere Gegenstände auf die Gleise gelegt. Wie die Bundespolizei heute mitteilt, meldete ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn am frühen Sonntagmorgen, dass ein Güterzug und eine Regionalbahn kurz vor dem Bahnhof verschiedene Objekte überfahren hätten. Vor Ort entdeckte der Notfallmanager der Deutschen Bahn die Reste eines quer über die Gleise gespannten Absperrbandes aus Plastik, zwei große Steine und eine Holzlatte.