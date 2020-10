Tagelang eingesperrt: Flüchtlinge aus Güterwaggon befreit

Polizei und Feuerwehr haben vergangene Nacht am Bahnhof in Passau acht Geflüchtete aus einem verschlossenen Güterwagon befreit. Die Gruppe, darunter ein Kind und ein Teenager, waren wohl einige Tage in dem Wagon eingesperrt. Laut Bundespolizei geht es den Personen "den Umständen entsprechend gut".

Hilfeschreie aus Waggon in Schärding und dann in Passau zu hören

Der Zug kam aus Österreich. Ein Zeuge hatte schon am Bahnhof im oberösterreichischen Schärding Hilfeschreie gehört und die Bundespolizei in Passau informiert.

Als auch die Passauer Beamten Rufe aus einem der Waggons vernahmen, brachen sie mit Hilfe der Feuerwehr den verschlossenen und verplombten Waggon auf und fanden die acht Personen. Die Geflüchteten stammen aus Algerien, Marokko, Jordanien, Syrien und Libyen.

Geflüchtete mindestens vier Tage in dem Güterzug

Nach ersten Erkenntnissen waren die Geflüchteten mindestens vier Tage in dem Güterzug unterwegs. Die Hintergründe der illegalen Einreise beziehungsweise Schleusung sind noch unklar, so ein Sprecher der Bundespolizei zum BR.

Verplombt hatte den Wagon der türkische Zoll. Die Ermittlungen laufen.