Bahnhof Marktredwitz: Infostelle zur Elektrifizierung eröffnet

Die Planungen rund um die Elektrifizierung der Bahnstrecken in Nordostbayern laufen. Am Bahnhof in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel können sich Bürger nun vor Ort über den geplanten Bahnausbau, die Rahmenbedingungen und den Lärmschutz informieren. Dort hat heute ein neuer Infopunkt eröffnet. Dieser soll einen Überblick über die verschiedenen Elektrifizierungsprojekte in der Region bieten, so der Projektleiter der Deutschen Bahn, Robert Hanft.

Neuer Infopunkt zu Elektrifizierung am Bahnhof Marktredwitz

"Es ist ein weiterer Baustein in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben zusätzlich unsere Homepage und Projektkoordinierungsräte. Der Infopunkt ist eine Anlaufstelle für die Bürger, um sich über die Projekte informieren zu können. Wir haben zu den Öffnungszeiten auch immer Ansprechpartner aus dem Projektteam da." Robert Hanft, Projektleiter der Deutschen Bahn

Geöffnet ist der Infopunkt ab sofort täglich von 14.30 bis 18.30 Uhr. Auf Infowänden und Monitoren sind sämtliche Projekte erläutert.

Elektrifizierung von Bahnstrecken in Nordostbayern

In den kommenden Jahren sollen 500 Kilometer Bahnstrecke in Nordostbayern elektrifiziert werden. Einen festen Zeitrahmen für die Elektrifizierung gibt es bisher nicht. Es zeigt sich bereits, dass der Abschnitt Hof-Marktredwitz durch Lärmschutzplanungen und Umbauten an Brücken und Bahnanlagen aufwendiger und zeitlich langwieriger sein wird, als ursprünglich angenommen.

Vorteile für Bahnreisende

Durch die Elektrifizierung haben Bahnreisende mehrere Vorteile, beispielsweise eine bessere Anbindung von Nordostbayern an das Fernverkehrsnetz. Außerdem setzt die Bahn auf diesen Strecken neue und schnellere Züge ein.

Güterverkehr profitiert auch

Auch der Güterverkehr werde künftig von der Elektrifizierung profitieren, so Hanft. Geplant ist unter anderem die Elektrifizierung der sogenannten Ost-West-Achse von Hof über Marktredwitz nach Regensburg und die Strecke von Nürnberg über Marktredwitz nach Schirnding (Lkr. Wunsiedel).

Außerdem ist der Ost-Korridor zwischen Hof und Regensburg/Obertraubling in die Planungen integriert. Hinzu kommt die Strecke von Nürnberg über Amberg nach Schwandorf. Der Bund hat für die Planungen in den vergangenen Jahren bereits die Weichen gestellt. Die Planungsfortschritte sollen im kommenden Halbjahr vorgestellt werden.