Bahnhof gesperrt: Fliegerbombe in Ansbach entdeckt

Der Bahnhof in Ansbach ist seit 11.00 Uhr komplett für den Zugverkehr gesperrt, teilte die Bundespolizei dem Bayerischen Rundfunk mit. Die Bombe wurde bei Baggerarbeiten zwischen den Gleisen gefunden. Aktuell befindet sich ein Bombenentschärfer-Team vor Ort. Die Experten prüften, ob und wann die Bombe entschärft werden könne und welche Evakuierungsmaßnahmen getroffen werden müssten, so die Polizei weiter.

Wegen Bombenfund fahren nicht alle Züge und S-Bahnen

Der Bombenfund hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Mittelfranken. Zwischen Wickelsgreuth und Dombühl fahren im Moment keine Züge der S4, die S-Bahnen aus Richtung Nürnberg Hauptbahnhof enden vorzeitig in Wicklesgreuth. Züge aus Richtung Würzburg Hauptbahnhof fahren bis Oberdachstetten, aus Richtung Treuchtlingen enden sie vorzeitig in Triesdorf. Zwischen Triesdorf und Oberdachstetten sowie zwischen Ansbach und Wicklesgreuth fahren stattdessen Busse. Da der Bahnhof Ansbach nicht angefahren werden kann, fahren die Busse in Ansbach vom Schlossplatz ab.