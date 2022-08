> Bahnhof des Jahres: Coburg darf sich freuen

Der Bahnhof des Jahres 2022 steht in Coburg. Das hat das Verkehrsbündnis "Allianz Pro Schiene" am Mittwochmorgen bekannt gegeben. Der Bahnhof biete eine einzigartige Atmosphäre und ist einer von 16 Zukunftsbahnhöfen in Deutschland.