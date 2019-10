Bahnhof Bamberg: Messerstecher nach Überfall auf der Flucht

Am Bahnhof Bamberg sind am Samstagmorgen (26.10.19) gegen 4:15 Uhr drei junge Erwachsene von zwei Männern mit Messern attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei meldet, sind die zwei Männer auch am Montagmorgen noch auf der Flucht. Der Kriminaldauerdienst aus Bamberg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Streit am Bahnsteig eskaliert

Laut Polizei hätten die drei späteren Opfer inmitten ihrer Reisegruppe am Gleis 1 auf einen Zug gewartet, als sie mit zwei etwa 20 bis 30 Jahre alten Männern in Streit gerieten. Infolge dessen hätten die bislang unbekannten Täter die drei Reisenden aus Unterfranken mit Messerstichen und Schnitten am Oberkörper verletzt. Die Polizei spricht auf BR-Nachfrage von leichten, nicht lebensgefährlichen Verletzungen.

Fahndung nach den Tätern bisher ohne Erfolg

Beamte der Bundespolizei übernahmen die Erstversorgung der 19 und 20 Jahre alten Verletzten. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Fahndung nach den beiden Männern verlief bisher ohne Erfolg. Sie sollen 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß sein. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.