"Bahngleisschubser" von Bayreuth: Vom Täter fehlt jede Spur

Der Mann, der am 17. September gegen 20 Uhr am Bayreuther Bahnhof drei Mädchen geschlagen und eines davon auf die Gleise geschubst haben soll, wird weiter gesucht. Wie ein Sprecher der Bundespolizei dem BR auf Nachfrage mitteilte, hätten sich bisher keine weiteren Zeugen gemeldet. Die Ermittlungen in den Fall liefen, allerdings werde die Suche ohne neue Zeugen wohl ein "langwieriger Prozess", so der Sprecher weiter.

Mutmaßlicher Täter schlägt drei Mädchen ins Gesicht

Der gesuchte Mann soll am Hauptbahnhof Bayreuth einer 15- und einer 17-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe er eine der beiden auf das Gleis gestoßen. Die Jugendliche konnte aber zurück auf den Bahnsteig gelangen, bevor der nächste Zug einfuhr. Allerdings habe sie sich leicht an den Knien verletzt und ihre Brille verloren.

Zwei Jugendliche hatten die Tat beobachtet und wollten den Mädchen helfen. Dabei habe der Unbekannte einem weiteren 15 Jahre alten Mädchen ins Gesicht geschlagen, hieß es. Dann sei er geflohen und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht gefasst werden.

Bestürzung und Empörung in den Sozialen Medien

Der Fall hatte in der Öffentlichkeit für große Empörung gesorgt. In den Sozialen Medien zeigten sich einige Personen bestürzt.

"Hoffentlich wird der Täter gefunden, sonst macht er weiter", schreibt ein Mann auf dem Facebook-Auftritt von BR24. "Hoffentlich wird der Täter geschnappt und für viele Jahre weggesperrt", schreibt ein anderer. "Ich hoffe den erwischen sie, man ist ja des Lebens nicht mehr sicher", äußerte ein Frau, eine andere fordert eine stärkere Überwachung des Bahnhofs.

Mutter wendet sich mit Hilferuf an die Öffentlichkeit

Auch die Mutter des Mädchens hatte sich bei Facebook zu Wort gemeldet und die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter gebeten. Daraufhin meldete sich eine junge Frau, die eigenen Angaben zufolge Zeugin in dem Fall wurde und die Polizei gerufen habe. Demnach hätten viele anderen Personen den Vorfall beobachtet ohne zu helfen.