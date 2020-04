Bahnbrücke Triesdorf wird saniert – und halbseitig gesperrt

Heute beginnen Bauarbeiten zur Instandsetzung der Bahnbrücke Triesdorf. Dafür muss die Konstruktion halbseitig gesperrt werden, teilte das staatliche Bauamt Ansbach mit. Die 55 Jahre alte Brücke ist durch Streusalz und ständig zunehmenden Verkehr auf der B13 stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Deswegen wird das Bauwerk nun generalüberholt.

Halbseitige Sperrung bis November

Unter anderem sollen der Fahrbahnbelag und die Brückenabdichtung erneuert werden. Die Arbeiten sind in zwei Bauabschnitte unterteilt. In jedem Bauabschnitt wird eine Fahrtrichtung der 92 Meter langen Brücke saniert. Bis November 2020 wird eine Ampelschaltung eingerichtet und der Verkehr halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

1,8 Millionen Euro Baukosten

Restarbeiten an der Brücke dauern dann noch bis zum Frühjahr 2021. Diese werden den Verkehr aber nicht mehr beeinträchtigen, so das Bauamt. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland beglichen.