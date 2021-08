Bahnausbau: Vollsperrung zwischen Forchheim und Bamberg

Für den viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg sperrt die Deutsche Bahn den Streckenabschnitt zwischen Forchheim und Bamberg komplett. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, sollen die Bauarbeiten und damit die Sperrung vom 3. bis 14. September andauern.

Fernverkehr wird umgeleitet

Die Vollsperrung ermögliche "komplexe Bauarbeiten in einem kurzen Zeitfenster" so die Bahn. Für die Regionalverkehrszüge und die S-Bahnen der Linie 1 bedeutet das allerdings Schienenersatzverkehr. Zwischen den Haltestellen verkehren Busse, so die Bahn weiter. Die Fernverkehrszüge werden umgeleitet.

Das betreffe die Züge der Linien Berlin-München und Berlin-Wien in beiden Richtungen. Dadurch werde es zu Verspätungen von bis zu 80 Minuten kommen. Auch in den Gemeinden entlang der Strecke könne es in dem Zeitraum stellenweise zu Umleitungen im Straßennetz kommen, so die Bahn.

Viergleisiger Ausbau der Bahnstrecke

Konkret werde für den viergleisigen Ausbau der Strecke zwischen Forchheim und Strullendorf unter anderem am Haltepunkt Eggolsheim der Bahnsteig zurückgebaut und an der Dietrich-Bonhoefferstraße die Unterführung zurück- sowie zwei Hilfsbrücken eingebaut.

Bislang hat die Bahn nach eigener Aussage mehr als 1,3 Milliarden Euro in den Ausbau der Strecke Nürnberg-Bamberg investiert. Rund 35 der 56 Kilometer langen Ausbaustrecke seien bereits fertiggestellt. Durch die vier Gleise könnten schnelle ICE- und langsame Regional- und Güterzüge getrennt voneinander fahren.