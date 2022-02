Bahnausbau Ulm-Augsburg: Auf der Strecke geblieben?

"Wenn es wirklich so kommt, wäre das eine Katastrophe", sagt Manfred Reuß. Er betreibt eine Gärtnerei in Neusäß im Landkreis Augsburg. Doch wie lange er hier noch Blumen und Pflanzen verkauft, ist ungewiss. Denn sein Geschäft liegt direkt neben einer Bahnstrecke, die von zwei auf vier Spuren erweitert werden könnte. Dann würde sie wesentlich breiter werden und von den gut 2.500 Quadratmetern Fläche müsste wohl die Hälfte der Gewächshäuser wegfallen. "Die Gärtnerei wäre kaum mehr wirtschaftlich", sagt Reuß, der mit seinem Problem nicht alleine ist.

Massive Bauarbeiten: Hält die Statik der Häuser?

Nur ein paar hundert Meter weiter steht das Eigenheim von Familie Schmid, ebenfalls sehr nah an den Schienen. "Eigentlich wollten wir unser Haus in den nächsten Jahren sanieren, aber jetzt überlegt man schon", erklärt Ralph Schmid. Er sorgt sich um die Statik seines Hauses, sollten hier großangelegte Bauarbeiten beginnen, vom Lärm einmal ganz abgesehen.

Mit einer Bürgerinitiative gegen die Trasse

Ob die Familie überhaupt in ihrem Haus bleiben könnte, ist nicht sicher. "Aber in der Region überhaupt was Ähnliches zu finden, das dürfte schwierig werden", betont der Familienvater. Eigentlich möchte er auch gar nicht weg aus Neusäß. Seit kurzem gibt es im Ort eine Bürgerinitiative, die die Anwohner unterstützt.

Auch ein Teil des Friedhofs müsste wohl weichen

"Bahnausbau 2.1" will verhindern, dass eine Hochgeschwindigkeitstrasse mitten durch den Stadtkern führt. "Es wäre ja auch der Friedhof betroffen. Gräberfelder müssten verlegt und die Aussegnungshalle vielleicht abgerissen werden", so Christian Werner. Er sorgt sich auch um den Ausblick, der künftig durch meterhohe Lärmschutzwände versperrt werden könnte.

Stattdessen plädiert die Initiative für eine Strecke entlang der Autobahn A8. Die Chancen dafür stehen bei 50 Prozent, denn zwei der möglichen vier Trassenvarianten würden direkt durch den Ort führen. Die Bahn hat mit dem Ausbau Großes vor.

14 Minuten schneller von Ulm nach Augsburg

Die Strecke Augsburg-Ulm soll den Deutschlandtakt einhalten. Ein abgestimmter Fahrplan, mit dem Reisende Anschlusszüge besser erreichen und schneller ans Ziel kommen. Die Fahrt zwischen den beiden schwäbischen Großstädten würde statt rund 40 nur noch 26 Minuten dauern. Die Bahn soll so deutlich attraktiver werden, auch um CO2 einzusparen und mehr Reisende und Waren von der Straße auf die Schiene zu bringen.

Viel Widerspruch, aber auch viel Untersützung

Mit einem Infomobil tourte die Bahn vergangenes Jahr durch Nordschwaben, um das Projekt den Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen. Auch viele Politiker befürworten das Projekt. Die Landräte der Region sowie Augsburgs Oberbürgermeisterin haben ihre Unterstützung vergangene Woche in einer gemeinsamen Erklärung bekräftigt. Sie fordern allerdings auch klare Zusicherungen von Seiten der Bahn.

Nicht "gegen die Region" bauen

"Die Kosten sollten bei so einer Entscheidung nicht an erster Stelle stehen", betont Günzburgs Landrat Hans Reichhart. Die Strecke dürfe nicht gegen die Region gebaut werden. Reichhart möchte einen konstruktiven Dialog, bei dem gerade auch die Wünsche der Anlieger berücksichtigt werden, etwa im Hinblick auf Tunnel oder die Lärmbelastung.

In Vergangenheit war auch eine "kleinere" Lösung mit nur einem dritten Gleis im Gespräch. Markus Baumann, der Leiter des Bahnprojekts Ulm-Augsburg hält das aber für keine gute Idee: "Wir haben von Stuttgart nach Ulm vier Gleise und von Augsburg nach München auch, also ist es nur sinnvoll, auch das Zwischenstück entsprechend auszubauen."

Die alte Trasse ist zu langsam für den Deutschlandtakt

Doch um die Vorgaben des Deutschlandtakts von einer halben Stunde zu schaffen, reicht es nicht, die mehr als 160 Jahre alte Bestandsstrecke zu erweitern. Denn sie läuft von Ulm aus erst einige Kilometer Richtung Norden nach Günzburg sowie Offingen, um dann wieder nach Süden zu führen.

Auch sind die Kurvenradien der Bestandsstrecke an mehreren Stellen zu eng, so dass ICEs dort keine hohen Geschwindigkeiten erreichen können. Die Trasse müsste vielerorts also komplett neu entstehen - entsprechend groß ist der Widerstand in der Bevölkerung. Überall in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Augsburg haben sich Bürgerinitiativen gegründet, mit unterschiedlichen Interessen.

Trassen-Varianten greifen in die Landschaft ein

Die Initiative Schwabentrasse (kurz: "Bischt") will deshalb ihre Anliegen bündeln, um der Bahn geschlossener entgegentreten zu können. Die Mitglieder haben auf Feldern Schilderreihen aufgestellt. Darauf abgedruckt: ein Warndreieck und die Aufschrift "Achtung Trassenvariante". "Wir wollen die Menschen darauf aufmerksam machen und einfach zeigen, wie zerschnitten die Landschaft durch so eine Trasse wäre", sagt Jürgen Zimmermann, der Vorsitzende.

Forderung: Ausbau mit Augenmaß

Die "Bischt" lehnt das Bahnprojekt nicht generell ab, möchte aber, dass ein Ausbau mit Augenmaß erfolgt. Die Mitglieder wollen sich demnächst zu einem Workshop treffen, um gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Eine Entscheidung für eine bestimmte Trassenvariante soll in den nächsten zwei Jahren fallen, der Bundestag wird sich damit befassen.