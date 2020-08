Bahnausbau Nordostbayern - Landtags-SPD unterstützt Bahnpläne

Der Bahnausbau in Nordostbayern ist für die SPD im Bayerischen Landtag eine wichtige Infrastrukturmaßnahme. Bei ihrer Bahnreise am Donnerstag von Neusorg (Lkr. Tirschenreuth) nach Hof besichtigten der Fraktionsvize Klaus Adelt und die Vorsitzende des Verkehrsausschusses Inge Aures zusammen mit dem Projektleiter "Bahnausbau in Nordostbayern", Matthias Trykowski, mehrere Bauabschnitte.

Tunnel und Bahnhöfe: Ausbau und Erweiterungen sind nötig

So zum Beispiel den Tunnel Armannsberg aus dem Jahr 1877. Dieser müsste für den Oberleitungsbetrieb aufgeweitet, mit einer zweiten Röhre versehen oder komplett neu gebaut werden, da er in seinem jetzigen Zustand nicht für die Elektrifizierung geeignet wäre. Der Bahnhof in Neusorg beispielsweise soll ein über 700 Meter langes Überholgleis für Güterzüge bekommen.

Lärmschutz spielt große Rolle

Der Lärmschutz entlang der Strecken Hof - Regensburg und Marktredwitz (Lkr. Wunsiedel) - Nürnberg spiele eine große Rolle, so Klaus Adelt gegenüber dem BR. Er werbe um Verständnis bei den Leuten, damit die Bahn ihre Arbeit machen könne: nämlich planen und bauen. Die erste Planungsphase für den Bahnausbau sei nun beendet und auch eine erste Kostenübersicht erstellt, so DB Projektleiter Matthias Trykowski. Das ganze Paket gehe nun an den Bund zur Prüfung.

Fertigstellung frühestens 2030

Die Strecke Schirnding (Lkr. Wunsiedel) - Nürnberg ist 150 Jahre alt und 141 Kilometer lang, habe 26 Bahnhöfe, 10 Tunnel und über 110 Eisenbahn- und Straßenbrücken, die alle auf die Elektrifizierung hin geprüft wurden. Der Ausbau des Eisenbahnetzes in Nordostbayern werde allerfrühestens 2030 fertig sein.