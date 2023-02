Bahnausbau in Oberfranken: Grundstücke werden untersucht

Der Bau für die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Hof und Regensburg beginnt wohl frühestens 2029, bis 2024 soll aber schon einmal ein großer Meilenstein bei den Planungen abgeschlossen sein. Dafür startet die Deutsche Bahn nun Baugrunduntersuchungen für den Ausbau des Streckenabschnitts zwischen Hof und Marktredwitz, teilte das Unternehmen mit.

Vom Bahnausbau betroffene Bürger werden vorab informiert

Demnach laufen zwischen Februar und Dezember 2023 Baugrunduntersuchungen, Vermessungsarbeiten, Erschütterungsmessungen und Umweltuntersuchungen entlang der 42 Kilometer langen, zweigleisigen Strecke.

Ziel sei es, die Anwohnenden und die Natur sowohl während der Bauarbeiten als auch während des späteren Streckenbetriebes wirkungsvoll zu schützen. "Mithilfe der Messungen und Untersuchungen wollen wir auf die weitere Planung und die Baumaßnahmen an der Bahnstrecke bestens vorbereitet sein", wird Projektleiter Matthias Holfeld in der Meldung zitiert. Ab März werden laut Bahn Gutachter auch Grundstücke und in wenigen Fällen Gebäude betreten. Davon Betroffene werden per Post im Vorfeld informiert.

Hof-Marktredwitz ist Teil von Nord-Süd-Strecke durch Deutschland

Die Strecke Hof-Marktredwitz ist Teil des so genannten Ostkorridors, einer der wichtigen Nord-Süd-Strecken durch das gesamte Bundesgebiet. Sie ist zudem Teil der seit Jahrzehnten geforderten Elektrifizierungsmaßnahmen der Strecken Hof-Regensburg und der sogenannten Franken-Sachsen-Magistrale Hof-Marktredwitz-Nürnberg. Letztere Maßnahme liegt aktuell auf Eis, nachdem eine Wirtschaftlichkeitsprüfung des Bundesverkehrsministeriums im Jahr 2021 negativ ausgefallen war.