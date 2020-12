Bahnausbau in Nordostbayern: Bürgerdialog im neuen Jahr

Zum Ausbau der Bahnstrecke zwischen Hof und Martinlamitz hat die Deutsche Bahn drei Bürgerveranstaltungen im neuen Jahr angesetzt. Dabei soll der Planungsstand auf diesem ersten Bauabschnitt der Teilstrecke Hof - Marktredwitz vorgestellt werden.

Bürgersprechstunden zu Bahnausbau hängen von Corona-Lage ab

Beginn ist am 12. Januar 2021 mit einem Online-Info-Termin, gefolgt von zwei öffentlichen Bürgersprechstunden am 18. und 20. Januar in Hof und Schwarzenbach/Saale. Ob letztere wie geplant stattfinden können, hänge von der Corona-Lage ab, so Matthias Trykowski, Projektleiter für den Bahnausbau in Nordostbayern der Deutschen Bahn AG, bei einem Pressegespräch.

Lärmschutz ein Thema beim Bürgerdialog

Im Mittelpunkt der geplanten Veranstaltungen steht der Lärmschutz zwischen Hof und Martinlamitz. 16 Kilometer Schallschutzwände sollen errichtet werden. Vor allem im Stadtgebiet von Hof, in Oberkotzau sowie im Schwarzenbacher Ortsteil Martinlamitz, wo die Eisenbahnlinie mitten durch die Wohnbebauung führt. Außerdem sollen in Oberkotzau zwei zu laute Eisenbahnbrücken über die Schwesnitz und den Mühlbach neu gebaut werden.

Mehr Personen- und mehr Güterzüge in Nordostbayern

Im Zuge der Elektrifizierung der sogenannten Ostbayern-Achse soll ein drittes Gleis zwischen Hof und Oberkotzau errichtet werden. Das sei notwendig, da sich die Zugzahlen bis zum Jahr 2030 auf dieser Strecke auf rund 300 Züge am Tag erhöhen werden. Davon seien 80 Prozent Personen-, die restlichen 20 Prozent Güterzüge, so der Projektleiter für den Bauabschnitt, Matthias Holfeld.

Eisenbahnbrücken ertüchtigen oder neu bauen

Auch die 16 Brücken über die Eisenbahntrasse zwischen Hof und Martinlamitz müssten für den Oberleitungsbetrieb angepasst werden. Zwei Brücken würden komplett neu gebaut und eine abgerissen werden. Die Baukosten für den Gesamtabschnitt Hof - Regensburg beziffert Gesamtprojektleiter Matthias Trykowski mit einem einstelligen Milliardenbetrag. Offen ließ er dabei die Frage, wann der Bau beginnen werde.