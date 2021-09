Bahnausbau in Franken: Massive Behinderungen durch Megaprojekt

Verspätungen und Umleitungen

Insgesamt fallen bis zum 14. September auf der Strecke Nürnberg-Bamberg rund 800 Züge aus. Betroffen sind die Linien RE 19, RE 20, RE 42 und die S1. Die Fernverkehrszüge der Linie Berlin–München bzw. Berlin–Wien werden in beiden Richtungen umgeleitet. Dadurch kann es zu Verspätungen von bis zu 80 Minuten kommen.

Auch in den Gemeinden entlang der Strecke könne es in dem Zeitraum stellenweise zu Umleitungen im Straßennetz kommen, so die Bahn. Am Haltepunkt Eggolsheim wird der Bahnsteig zurückgebaut, in Forchheim am Sendelbachgraben wird ein Fertigteilbauwerk eingehoben. Auch wird eine Unterführung an der Dietrich-Bonhoefferstraße zurückgebaut. Außerdem werden zwei Hilfsbrücken eingezogen. Im Bahnhof von Forchheim kommt es ebenfalls zu Bauarbeiten, unter anderem werden neue Gleise verlegt. Auch der Neubau der Forchheimer Piastenbrücke läuft weiter, er soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden.