Bahnausbau in Bamberg: Zehn Jahre lang Baustelle an ICE-Strecke

Es ist der letzte Abschnitt auf der ICE-Strecke von München nach Berlin: Das Teilstück durch Bamberg soll in den nächsten zehn Jahren ausgebaut und verbreitert werden. Das Ganze kostet die Bahn rund eine Milliarde Euro. Kritik an dem Projekt gibt es auch.

Bäume weg, Brücken her: Bahn plant Großbaustelle

Denn in den kommenden Jahren müssen in der Welterbestadt Bahnbrücken und Unterführungen neu gebaut und Bäume gefällt werden. Auch einige Anwohner an den Bahngleisen sind direkt von der Großbaustelle betroffen: Entlang der Strecke entstehen meterhohe Lärmschutzmauern.

Bauarbeiten-Zufahrt: Gärtner fürchtet um seine Existenz

Die Obere Schildstraße zum Beispiel ist eine kleine ruhige Straße, die so bald nicht mehr existieren wird. Denn die Straße wird künftig als Baustellenzufahrt genutzt. Georg Dechant ist Gärtner in der Oberen Schildstraße und fürchtet, dass der Bahnausbau seinem Betrieb schadet. Wenn vor seinem Geschäft die Baustellenfahrzeuge rollen, kommen die Großkunden mit ihren Fahrzeugen nicht mehr bis zur Gärtnerei vorfahren, fürchtet er.

"Hier werden tausende Tonnen von Material bewegt und hin und her gefahren, und so können wir unsere Gärtnereieinfahrt nicht mehr benutzen." Georg Dechant, Gärtner

Das Baureferat in Bamberg nimmt bis Ende März noch Einwendungen an, um den betroffenen Anwohnern und Betrieben die Möglichkeit zu geben, Ansprüche geltend zu machen. Zuletzt hatte die Stadt Bamberg in Form von Flugblättern an die Frist für die Einwände erinnert.

Bamberg bekommt einen zweiten S-Bahn-Halt

Der Eingriff in den Verkehr der Stadt wird über einen langen Zeitraum enorm sein. Trotzdem soll der milliardenschwere Bahnausbau der Welterbestadt Vorteile bringen. So entsteht etwa ein S-Bahn-Halt im Süden Bambergs, und sechs alte Unterführungen werden erneuert.