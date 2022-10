Bahnausbau in Bamberg: Stadt und DB Netz kommen sich entgegen

Weil die Bahn die Fahrt von München nach Berlin im ICE innerhalb von vier Stunden ermöglichen möchte, wird auch in der Region Bamberg am viergleiseigen Ausbau gearbeitet. Doch die Stadt hat Forderungen, die nicht im bisherigen Planfeststellungsverfahren der DB Netz AG stehen. Nun haben sich Bamberg und die Bahn teilweise geeinigt: es wird an mehreren Punkten neu geplant. Der Stadtrat hat entschieden, die Umplanungen zu finanzieren - es handelt sich laut Stadt um bis zu 1,85 Millionen Euro.

Lieber zahlen als Rechtsstreit riskieren

Aus dem Rathaus heißt es, der Stadtrat habe diesen Weg gewählt, weil die Alternativen zu spekulativ erscheinen. Insbesondere die Aussicht auf einen erfolgreichen Rechtsstreit vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem Planfeststellungsbeschluss sei zu vage. Auch die Regierung habe der jetzt gewählten Vorgehensweise bereits zugestimmt.

Einwände gegen Ausbau-Pläne an drei Stellen

Konkret handelt es sich um drei Orte, an denen die Stadt Bamberg Einwände gegen den viergleisigen Bahnausbau auf der Strecke von München nach Berlin hat. Einer davon ist die Forchheimer Straße. Dort will die Bahn eine Brücke errichten. Die Stadt will erreichen, dass die Brücke so gebaut wird, dass der darunterliegende Straßenquerschnitt symmetrisch gebaut werden kann. An beiden Seiten sollen dabei hochgesetzte Geh- und Radwege entstehen.

Der größte Brocken ist die Nürnberger Straße

Außerdem ist die Stadt mit den Planungen der Bahn in der Nürnberger Straße nicht zufrieden. Diese Hauptverkehrsstraße unterlaufe die Eisenbahnunterführung derzeit diagonal, so die Stadt. Zudem sei keine ausreichende Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr vorhanden. Bamberg fordert daher anstelle der bisherigen Eisenbahnüberführung einen Ersatzbau südlich des bisherigen Standorts und zwei anschließende Kreisel östlich und westlich der Bahnlinie. Diese umfassende Planänderung ist laut Stadt der "größte Brocken" in den Verhandlungen gewesen. Nun haben sich Stadt und Bahn auf eine eine nach Süden verschobene Eisenbahnüberführung geeinigt.

Eine weitere Forderung der Stadt Bamberg betrifft die Einrichtung eines S-Bahn-Haltepunkts Bamberg-Süd.

Finale Entscheidung trifft das Eisenbahnbundesamt

Den Abschluss wertet Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) als "ein Offenhalten der Tür im Interesse der Stadt und zur Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger". Die Vereinbarungen bedeuteten allerdings nicht, dass die städtischen Zielvorstellungen tatsächlich umgesetzt werden. Vielmehr müsse die DB Netz AG die Planungen für die drei Kreuzungsbauwerke zunächst anpassen und diese als neue Grundlage im Planfeststellungsverfahren einbringen. Der finale Planfeststellungsbeschluss erfolgt durch das Eisenbahnbundesamt - er ist Voraussetzung dafür, dass die DB Netz AG mit den Baumaßnahmen beginnen kann.

Bahnknoten Bamberg soll belastbarer werden

Mit dem viergleisigen Ausbau der etwa 83 Kilometer langen Strecke von Nürnberg nach Ebensfeld im Landkreis Lichtenfels sollen der Bahnknoten Bamberg leistungsfähiger gemacht und Lücken bei der ICE-Verbindung zwischen Berlin und München geschlossen werden, heißt es von der Bahn. Auch soll der S-Bahn-Takt zwischen Nürnberg und Bamberg dadurch erhöht werden.