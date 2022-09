> Bei Rangierfahrt: Zug an Münchner Hackerbrücke entgleist

Im Bereich der Hackerbrücke in München ist am späten Mittwochnachmittag eine Regionalbahn auf einer Rangierfahrt entgleist. Das berichtet die Bundespolizei. Fahrgäste waren demnach nicht an Bord.