Bahn verteidigt Vorgehen bei der Suche für ICE-Werk-Standort

Raumordnungsverfahren soll Umweltaspekte klären

Bei diesen genannten Bewertungskriterien kamen vielen im Kreistag die Natur- und Umwelt-Aspekte zu kurz. Laut Bahn seien diese aber Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Ende Januar will die Bahn mit allen drei verbliebenen Standorten ins Raumordnungsverfahren gehen. "Die Maßgaben, die uns die Regierung von Mittelfranken dann ins Stammbuch schreibt, müssen wir erfüllen. Aber so weit sind wir noch nicht", sagte der bayerische Bahnchef Klaus-Dieter Josel. "Wir haben den festen Willen in Nürnberg ein ICE-Werk zu bauen", so Josel. "Sollte sich zusätzlich eine Fläche auftun, kann die ins Raumordnungsverfahren auch nachgereicht werden. Aber wir kennen bisher keine andere", erklärte er weiter.

Bahn: Entscheidungen auf sachlicher Basis gefällt

Auch die Frage der politischen Einflussnahme wurde im Rother Kreistag kritisch diskutiert. Der Bayerische Bahnchef Josel wollte das nicht kommentieren. Beide Bahnvertreter versicherten aber mehrfach, dass alle Entscheidungen auf sachlicher und fachlicher Basis getroffen worden seien und nicht auf politische Intervention hin.

Alle bewerten kritischen Dialog positiv

Bahn und auch der Rother Landrat Herbert Eckstein (SPD) waren am Ende der Kreistagssitzung einigermaßen zufrieden. Der Umgang miteinander sei fair gewesen, so Eckstein. Auch die Bahn-Vertreter sehen den kritischen Dialog positiv. "Wir konnten heute einige Missverständnisse klären", ist Projektleiter Carsten Burmeister überzeugt. "Es ist nicht einfach, aber wir sind zufrieden mit dem Prozess", so Josel auf die Frage hin, ob er zufrieden sei, wie es bislang läuft.

300 zusätzliche ICEs unterwegs

Im Zuge der Verkehrswende soll der Verkehr auf der Schiene verdoppelt werden. 300 zusätzliche ICEs seien nötig, so die Bahn. Deshalb brauche es das neue ICE-Werk am Knotenpunkt Nürnberg. Auf einer Fläche von 35 bis 45 Hektar sollen 25 ICEs pro Tag rund um die Uhr gewartet und gereinigt werden. Die Bahn will für das ICE-Werk 400 Millionen Euro investieren und stellt 450 neue Arbeitsplätze in Aussicht. 2028 könnte das ICE-Werk in Betrieb gehen.