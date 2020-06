Bahn verlegt unterfränkischen Bahnhof nach Oberfranken

Weiße Buchstaben auf grünem Grund, daneben das Bahnemblem: "Genuss auf ganzer Strecke: Grüß Gott in Oberfranken", so steht es seit kurzem auf einem Schild an der Unterführung des Bahnhofs Ebelsbach-Eltmann. Der Fauxpas sorgt seitdem für Lacher, nicht nur im Landkreis Haßberge. Denn natürlich liegen Eltmann und Ebelsbach in Unterfranken.

Bahnhöfe werden von Oberfranken aus betreut

Die Bahn räumt den Fehltritt auf Anfrage ein. So ganz könne man sich nicht erklären, wie es dazu gekommen ist. 107 Bahnhöfe betreut das Bahnmanagement von Bamberg aus. Die meisten davon liegen in Oberfranken. Aber auch vier Bahnhöfe aus Unterfranken fallen in den Bamberger Zuständigkeitsbereich: Neben Ebelsbach-Eltmann sind das die Stationen in Zeil, Ebern und Rentweinsdorf. Auch Ebern wurde auf einem Schild fälschlicherweise nach Oberfranken verortet.

Belustigte Reaktionen in Eltmann und Ebelsbach

Die Leute am Bahnhof Ebelsbach-Eltmann nehmen es überwiegend mit einem Augenzwinkern. "Fehler passieren immer wieder, nicht nur bei der Bahn. Freilich muss man darüber lächeln, aber das darf man nicht so eng sehen", sagt ein Mann. Eine Frau aus Oberfranken sieht es ebenfalls sportlich: "Hauptsache Franken, egal ob 'ober', 'unter' oder 'mittel'." Die fehlerhaften Schilder will die Bahn nun abmontieren.