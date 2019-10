Bahn vergisst Zeitumstellung am Münchner Hauptbahnhof

Die Bahnhofsuhr zeigt 10:47 Uhr und der 09:47 Uhr-Zug steht immer noch am Bahngleis. Wer sich nun (mal wieder) über die Deutschen Bahn beschweren will, darf aber durchatmen. Denn die vermeintliche Verspätung ist gar keine: Die Bahn hat am Sonntag schlicht und einfach vergessen, die Bahnhofsuhren am Münchner Hauptbahnhof umzustellen.

"Der Westen" berichtete darüber am Sonntag, die Bahn informierte ihre Fahrgäste auf einer Anzeigentafel über das Missgeschick: "Bitte beachten Sie, einige Bahnhofsuhren wurden nicht an die Zeitumstellung angepasst. Bitte achten Sie auf die Lautsprecherdurchsagen!"