Bahn sucht in Bayern wieder Tausende neuer Mitarbeiter

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr in Bayern rund 3.100 neue Mitarbeiter einstellen – sowohl Auszubildende als auch Quereinsteiger und Berufserfahrene. Wie das Unternehmen mitteilt, liegt der Fokus auf Lokführern (rund 500 Stellen), Fahrdienstleitern (220), Instandhaltern (rund 460) und Servicekräften in den Zügen (270).

Bahn-Personalchef: Mehr Mitarbeiter - ein Schlüssel zum Erfolg

Laut Bahn sollen die Neuen "an neuralgischen Punkten im Eisenbahnsystem helfen, die Qualität für die Kunden zu verbessern". Neben mehr Investitionen in Fahrzeuge und Infrastruktur seien auch mehr Mitarbeiter ein Schlüssel zum Erfolg der "Agenda für eine bessere Bahn", so Personalvorstand Martin Seiler.

2018 rund 3.800 neue Mitarbeiter eingestellt

Wie die Bahn weiter mitteilt, hat sie im vergangenen Jahr ihr Ziel erreicht, rund 3.800 neue Mitarbeiter zu rekrutieren – unter anderem bei Castings an Bahnhöfen und in Zügen. Im vergangenen Jahr hat die Bahn das Anschreiben für Azubis abgeschafft, um die Bewerbung einfacher zu machen.

