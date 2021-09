Streik beeinträchtigt Bahnverkehr in Bayern

Der Streik der Gewerkschaft der Lokführer GDL zeigt Auswirkungen auf den Zugverkehr in Bayern. Betroffen sind sowohl der Nah- als auch Fernverkehr. Allein am Nürnberger Hauptbahnhof sind am frühen Donnerstagmorgen zwischen fünf und sechs Uhr 20 der insgesamt 34 Zugverbindungen ausgefallen. Auswirkungen hat das unter anderem auf die Verbindungen Richtung Hamburg, Karlsruhe und München sowie auf die Zugverbindungen nach Hof und Bayreuth.

München und Nürnberg: S-Bahn nur im Stundentakt

Wie ein Sprecher der Bahn mitteilte sei der Ersatzfahrplan stabil angelaufen. Trotzdem können nur 40 Prozent der Züge im Regionalverkehr angeboten werden. In München und Nürnberg sollen die S-Bahnen mindestens im Stundentakt fahren, wie ein Sprecher der Bahn weiter mitteilte.

Nahezu Totalausfall im Allgäu

Besonders hart trifft der Streik das Allgäu. Im Bereich Kempten, Memmingen und Lindau gebe es nahezu einen Totalausfall, meldet die Lokführergewerkschaft GDL.

In Oberbayern wird die Strecke München-Ingolstadt im Stundentakt befahren. Zwischen Tutzing-Kochel und Murnau-Oberammergau fallen alle Züge aus. Als Ersatz wurde ein Busnotverkehr eingerichtet. Auf der Strecke München-Garmisch-Partenkirchen fahren die Züge stündlich.

Flughafenexpress fällt nahezu komplett aus

Eine Fahrt von München nach Landshut ist alle zwei Stunden möglich. Der stündliche Flughafenexpress, der die Landshuter und Regensburger zum Münchner Flughafen bringt, fällt allerdings nahezu komplett aus.

Bahnkonkurrenten werden nicht bestreikt

Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich, wenn Fahrdienstleiter der DB streikten, sagte Erik Großmann von der GDL Bayern. So kommt es auf den Strecken Augsburg-Landsberg und Augsburg-Füssen der Bayerischen Regiobahnen zu Zugausfällen und Busnotverkehr.

GDL-Chef Weselsky: Bahn-Angebot "inhaltlich nicht annehmbar"

Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, hat das neue Tarifangebot der Bahn als inakzeptabel zurückgewiesen und eine Fortsetzung des laufenden Streiks angekündigt. Das Angebot des Managements sei "inhaltlich nicht annehmbar", sagte Weselsky am Donnerstag in der ARD. Die schlechte Nachricht für die Bahn-Kunden sei: "Der Streik geht weiter."

Der Bahnführung warf er "Janusköpfigkeit" vor. Diese Haltung sei mit dem neuen Angebot offensichtlich geworden. Eigentliches Ziel des Managements sei es, die GDL loszuwerden. Weselsky ergänzte, die Gewerkschaft werde "natürlich" mit der Bahn weiter verhandeln.