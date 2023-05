Bahn-Streik: DB, Agilis, Alex, Oberpfalz- und Waldbahn betroffen

Von dem angekündigten, bundesweiten Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sind auch die Alex-Züge und die Züge der Oberpfalzbahn sowie der Waldbahn betroffen. Das hat der Betreiber, das Viechtachter Bahnunternehmen Länderbahn, mitgeteilt.

Gleiches gilt für sämtliche Agilis-Züge auf den Strecken Passau-Regensburg-Neumarkt und Regensburg-Abensberg-Ingolstadt.

Der Grund: Auch die Mitarbeiter der DB Netz AG sollen sich am Streik beteiligen. Damit können auch private Bahngesellschaften wie die Länderbahn und Agilis keine Züge mehr fahren lassen, da sie unter anderem die Gleise, Weichen und Signale der DB nutzen.

Bahnfahrende müssen Alternativen suchen

Die Länderbahn rechnet deshalb damit, dass voraussichtlich alle Züge des Alex, der Oberpfalzbahn und der Waldbahn ausfallen werden. Am Sonntagabend sollen nur noch Züge fahren, die bis 21.45 Uhr ihre Zielbahnhöfe erreicht haben.

Auch RBO-Busse betroffen - womöglich auch Schulbusse

Auch von dem Streik betroffen sind die Busse des Unternehmens Regionalbus Ostbayern (RBO) und damit in Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz auch der Schulbusverkehr. Laut RBO kann hier kein Ersatzverkehr angeboten werden.

Der Streik der EVG soll am kommenden Sonntag (14.05.) ab 22 Uhr beginnen und in der Nacht zum Mittwoch (17.05.) um 0.00 Uhr enden. Am Sonntagabend sollen nur noch Züge fahren, die bis 21.45 Uhr ihre Zielbahnhöfe erreicht haben. Die Länderbahn plant, am Mittwochmorgen den Betrieb in allen ihren Netzen wieder aufzunehmen. Es könne aber auch im Laufe des weiteren Tages noch zu Behinderungen kommen.

Die Länderbahn empfiehlt allen Fahrgästen, dies bei ihrer Planung zu berücksichtigen, da der Zugverkehr im Falle des Streiks in allen Teilen Deutschlands fast vollständig stillstehen würde und kaum verlässliche Reisealternativen angeboten werden könnten.