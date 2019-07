Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kommt nach Rosenheim und ist dabei, wenn die Deutsche Bahn ihre Trassenauswahl für den Brenner-Nordzulauf vorstellt. Die Planer der Bahn haben in den vergangenen Monaten sämtliche Trassenvarianten, auch diverse Vorschläge von Bürgern geprüft und bewertet. "Übrig geblieben sind nun eine Handvoll Grobtrassen", so die Bahn. Sie werden am Mittag präsentiert.

Mahnwache am Ballhaus Rosenheim

Es ist ein Zwischenstand auf dem Weg zu einer endgültigen Trasse, die 2020 feststehen soll , so die Deutsche Bahn. Die Bürgerinitiativen begleiten den Termin mit einer Mahnwache von 8.00 bis 13.00 Uhr am Ballhaus Rosenheim.

Große Widerstände

Spannend wird unter anderem, ob und wie viele Kilometer Tunnel die Deutsche Bahn für den Brenner-Nordzulauf im Landkreis Rosenheim vorsieht und wie viele Streckenvorschläge östlich des Inns weiter verfolgt werden. Dort sind die Widerstände gegen die geplante Neubaustrecke mit am größten, da hier noch keine bzw. wenig Gleise vorhanden sind.

Wo werden die alte und die neue Strecke verknüpft?

Im Inntal ist man außerdem gespannt, wo nach dem Willen der Planer eine Verknüpfungsstelle vorgesehen ist, die die alte und neue Strecke verbinden wird. Auch in dieser Sache gibt es große Widerstände. Derzeit sind drei mögliche Standorte im Inntal in den Karten verzeichnet.

Scheuer und Reichart zu Besuch

Neben Bundesverkehrsminister Scheuer ist auch Bayerns Verkehrsminister Reichart anwesend. Von ihm gibt es vorab ein Statement: Es sei das oberste Ziel, mit möglichst langen Tunnelanteilen die Region zu entlasten und gleichzeitig einen deutlichen Mehrwert beim Schienenpersonennahverkehr für das Inntal zu bekommen. Bürgerbeteiligung und Transparenz seien ihm dabei besonders wichtig.