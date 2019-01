Bahn setzt auf Drohnen zur Streckenkontrolle

Um die Zusammenarbeit und die Bahnbeteiligung am Ingolstädter Mobilitätsprojekt "Urban Air Mobility" festzuschreiben, unterzeichteten DB Ditgitalisierungsvorstand Sabina Jeschke, Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel und die Bundesdigitalisierungsbeauftragte Dorothee Bär in Berlin eine Absichtserklärung. Bei dem Projekt geht es unter anderem um Flugtaxis und andere Zukunftsprojekte verbunden mit Luft und Digitalisierung.

Schienenkontrolle aus der Luft

Für die Bahn steht das Ziel, mit Drohnen schneller und effizienter das Schienennetz auf Schäden, Verschleiß, Bewuchs und dergleichen zu überprüfen, im Vordergrund. Die Bahn will die Multicopter rasch "außer Sicht" fliegen lassen, also ohne Blickkontakt zum Steuernden. Schon seit drei Jahren lässt die Bahn regelmäßig Drohnen aufsteigen, bislang etwa zur Inspektion von Brücken und Bauwerken oder um nachzusehen, ob Bäume oder Strauchwerk in die Strecke ragen.

Ingolstadts Bürgermeister Lösel sagte am Rande der Unterzeichung am Freitag in Berlin: "Mit dem heutigen Tag wird Ingolstadt endgültig zum Kompetenzzentrum für Drohnen, Flugtaxis und digitale, autonome Mobilität."